ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

В рамках Кубка мира ФИДЕ по шахматам, который проходит сегодня в Сочи, функционеры обсудили вопросы развития этого популярного вида спорта, а также договорились о дальнейшем проведении и организации крупных чемпионатов на Кубани. По словам президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича, турнир организован на высоком профессиональном уровне.

Глава ФИДЕ отметил, в связи с этим, в Сочи и далее будут проводиться соревнования не только российского, но и международного уровня. В краевой администрации поблагодарили за такую поддержку.

«На сегодняшний день, наш курорт имеет всю необходимую инфраструктуру, все административные и кадровые возможности для того, чтобы проводить самые престижные соревнования. Со своей стороны, мы обязуемся помогать профильным структурам и ведомствам Краснодарского края в развитии шахмат. По последним данным, на Кубани шахматами увлекаются не менее 50 тысяч местных жителей. Более того, на соревнованиях различного уровня кубанские спортсмены показывают превосходные результаты. Этот вид спорта мы продолжим активно популяризировать», – рассказал Александр Власов, вице-губернатор Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, матчи Кубка мира ФИДЕ по шахматам, который проходит сегодня в Сочи, завершатся 8 августа.

Источник фото: twitter.com