Минобрнауки, школы и детские сады Татарстана получат 120 тысяч бесплатных лицензий офисного пакета Р7-Офис

29 октября 2026 года на международном ИТ-форуме Kazan Digital Week в Казани ведущий разработчик офисного программного компания Р7 и Министерство образования и науки Республики Татарстан подписали соглашение о передаче региону 120 тысяч бесплатных лицензий офисного пакета Р7-Офис. Подписи под документом поставили генеральный директор Р7 Евгений Шелковников и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Полученные лицензии распределят между общеобразовательными школами, детскими садами и самим министерством. Учебные заведения получат десктопную версию офисного пакета с правом бессрочного использования, а также с официальной техподдержкой от разработчика и возможностью получать обновления софта. При этом если в будущем школам и детсадам региона потребуется больше лицензий, условия соглашения позволяют передать республике дополнительную партию.

Офисный пакет Р7-Офис включает в себя редакторы текстов, таблиц и презентаций. Приложения работают на всех популярных зарубежных операционных системах, включая Windows, а также российских, вреди который Astra Linux и РЕД ОС. Редакторы корректно открывают документы привычных форматов, поэтому сотрудникам и учащимся образовательных учреждений не придется тратить время на переобучение или конвертацию старых файлов.



Сотрудничество Р7 и Республики Татарстан не ограничивается сферой образования. Ещё в 2021 году разработчик заключил соглашение о сотрудничестве с Машиностроительным кластером республики, в 2025 году Минцифры и Минобрнауки Татарстана вместе с АО «Р7» запустили программу перевода школ и детских садов на Р7-Офис. Также, в 2026 году на ЦИПР ИТ-парк Татарстана получил статус авторизованного учебного центра Р7.

«Мы рады продолжить наше давнее сотрудничество с Республикой Татарстан и вывести его на новый уровень. Для нас важно, чтобы школьники и работники сферы образования имели возможность развивать свои навыки работы с программным обеспечением российской разработки. Я верю, что опыт применения нашего софта послужит отличным фундаментом молодым пользователям для их дальнейшего профессионального развития», — отметил генеральный директор Р7 Евгений Шелковников.

«Переход образовательных учреждений на отечественное ПО — одна из наших приоритетных задач. Благодаря сотрудничеству с Р7 мы обеспечим тысячи компьютеров в школах, детских садах и в самом министерстве российским решением для работы с офисными документами. Это в том числе и инвестиция в будущее нашей страны, ведь чем лучше подрастающее поколение освоит работу с отечественными продуктами, тем более качественными и эффективными специалистами они станут в будущем», — прокомментировал министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин.