Татарский характер, скорость и спорт – бренд RAIS представил новую коллекцию на Парижской неделе моды

30 сентября татарстанский бренд представил новую спортивную коллекцию, вдохновлённую автоспортом – одним из самых любимых видов спорта в республике.

Для бренда из Татарстана это стало продолжением международной истории в мире моды: за последний год RAIS уже демонстрировал свои коллекции в Милане и Дубае, а теперь вновь оказался в Париже. В сентябре 2025 года в Италии марка показала casual-коллекцию с мотивами Татарстана и переосмысленным образом снежного барса, а в феврале 2026-го в ОАЭ – Muslim Collection.

На этот раз в Париже RAIS обратился к эстетике автоспорта, объединив её с современным городским гардеробом. Одной из отправных точек коллекции стала личная история семьи основательницы бренда Динары Саляховой.

«Мои сыновья занимаются популярным в нашей республике автоспортом, поэтому я хорошо знаю, что такое тренировки, соревнования, переживания перед стартом и радость после победы. Мне самой очень близка эта эстетика: скорость, яркие цвета, гоночная форма. Поэтому мы решили воплотить всё это в одежде. Родилась коллекция, в которой есть и спорт, и мода, и то, что дорого нашей семье», – рассказала основательница бренда RAIS Динара Саляхова.

В новой коллекции связь с Татарстаном выражена не напрямую, а через её характер — цельный, стремительный и дерзкий. Название VITESSE переводится с французского как «скорость». В женской линии эти мотивы приобрели большую гибкость: крой стал более выверенным, подчёркнута талия, облегчены пропорции. Мужская линия переносит в атмосферу пит-стопа и гоночного бокса: объёмные силуэты, карго, функциональные элементы и выразительные акценты.

«Мне хотелось уловить тот момент, когда одежда уже не выглядит как экипировка, но в ней всё ещё ощущается образ человека, увлечённого этим видом спорта. Поэтому мы работали с чёткими линиями и контрастами. Коллекция, созданная в Татарстане и привезённая в Париж, – о скорости, которая становится частью повседневной жизни», – отметила Динара Саляхова.

В палитре коллекции – графитово-синий, стальной, красный и чёрный. Гоночная тематика передана через цветовые сочетания, контрастные линии и вставки.

Парижский показ состоялся в Maison de l’Amérique latine на бульваре Сен-Жермен. Этот исторический особняк также известен поклонникам сериала «Эмили в Париже» – здесь снимали часть эпизодов.

Республика Татарстан традиционно славится высоким уровнем спорта и проведением крупных международных соревнований. Насыщенная спортивная жизнь региона и растущий интерес к здоровому образу жизни легли в основу создания бренда RAIS.