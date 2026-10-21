Открылась ежегодная конференция Financial Street Forum

Ежегодная конференция Financial Street Forum 2026 открылась в понедельник в Пекине, собрав более 400 уважаемых гостей со всего мира.

Тема конференции в этом году — «Построение открытой, основанной на сотрудничестве и инклюзивной экосистемы для глобального финансового развития».

При формулировании темы главным соображением было то, что изменения, невиданные за столетие, ускоряются по всему миру; мировая экономика и глобальные финансовые операции сталкиваются с проблемами, сказал на пресс-конференции перед форумом Цзэн Линьфэн (Zeng Linfeng), исполнительный генеральный секретарь секретариата организационного комитета ежегодной конференции и исполняющий обязанности главы района Сичэн в Пекине.

«Существует настоятельная необходимость в достижении консенсуса посредством открытости, преодолении трудностей посредством сотрудничества и поиске точек соприкосновения, принимая различия с инклюзивностью, — сказал Цзэн. —

Ежегодная конференция этого года призывает приложить больше усилий для лучшей координации финансового развития и безопасности, расширения пространства развития посредством открытости, повышения системной устойчивости посредством сотрудничества и обеспечения взаимной выгоды и беспроигрышных результатов посредством инклюзивного подхода».

Во время четырехдневного мероприятия состоится основной форум, несколько параллельных форумов, а также три конференции по финтеху, страхованию и инвестициям.

Основной форум включает церемонии открытия и закрытия, а также пять тематических мероприятий, организованных Народным банком Китая, Национальной администрацией финансового регулирования, Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, агентством новостей Синьхуа и Государственным управлением иностранной валюты, соответственно.

Лидеры ведущих мировых финансовых фирм, таких как Standard Chartered и DWS Group, примут участие в мероприятии SAFE в четверг, предлагая свои взгляды на трансграничное финансовое развитие и сотрудничество в новом глобальном ландшафте.

В ходе этих мероприятий также будут обсуждаться такие темы, как долгосрочные инвестиционные возможности на китайском рынке капитала в условиях двусторонней открытости и здорового взаимодействия между финансовым рынком и реальной экономикой.

Придерживаясь философии открытости, параллельные форумы пригласили правительственных чиновников из страны и из-за рубежа, а также экспертов, ученых и представителей международных финансовых учреждений. Они поделятся своими идеями по двум основным темам: высокий уровень открытости финансового сектора и финансовой поддержки высококачественного экономического развития, направленный на развитие международного финансового сотрудничества и создание более открытой, инклюзивной и устойчивой финансовой среды, обслуживающей реальную экономику.

Новостной репортаж China Daily