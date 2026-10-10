Понятие «экологичности» или как создать комфортную атмосферу на занятии в вузе

Сегодня термин «экологичность» в контексте общения и ведения диалога приобретает все большую популярность. Возможно ли использовать данную концепцию в формате общения «преподаватель – студент» и как это работает? В чем особенности этой теории применительно к высшей школе расскажет эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Фирсова Ирина Владленовна.

Профессиональное обучение – это академическая деятельность, требующая ментальной вовлеченности, серьезных усилий и мотивации. Изучение иностранного языка в высшей школе – особенная активность, где необходимо использование сразу нескольких навыков. На педагога в учебном процессе ложится непростая задача предметного, социального и методического характера. Создание благоприятной образовательной среды – это незаменимый элемент комфортного взаимодействия между преподавателем и студентами.

Именно здесь следует упомянуть о понятии «экологичности». В общем представлении экологичность – это бережное и уважительное отношение к той среде, где мы находимся, действия по принципу «не навреди». Взаимодействие между преподавателем и студентами представляет собой непрерывный процесс обмена информацией, знаниями и получения обратной связи. Разнообразное сочетание характеров, уровня знаний и опыта в каждой группе студентов требует вовлеченности педагога. А вовлеченность студентов и их желание участвовать во многом зависит от личности самого преподавателя. Экологичные действия предполагают открытость к диалогу со стороны преподавателя, уважение личности студента и обозначение форматов работы и критериев оценивания. Готовность тьютора разрешать спорные ситуации и конфликты, не нарушая личных границ и соблюдая этические принципы, говорит о высоком профессионализме. Личностное общение и индивидуальный подход – это важные психологические составляющие, способствующие созданию благоприятной и комфортной учебной атмосферы.

Тематическая основа каждого занятия – это база для получения знаний. Методическое сопровождение служит инструментарием для осуществления познания. А психологически комфортная среда – это экология или атмосфера в которой происходит процесс усвоения информации.