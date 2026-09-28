Владимир Розин принял участие в XII Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур

На XII Санкт-Петербургском Международном Форуме Объединённых Культур, который проходит под девизом «Объединенные культуры — общие ценности», состоялось выступление Владимира Розина, руководителя компании ОТКРЫТИЕ. В рамках дискуссии «Региональный культурный код: как локальное становится общим» он представил доклад о том, как современные инструменты помогают сохранять традиции и восстанавливать утраченное.

Ключевой тезис выступления: технологии — это лишь инструмент, а решает содержание. «Можно поставить сто экранов и не сказать ничего. А можно установить один проектор и сделать место, куда поедут за тысячи километров», — отметил Владимир Розин. По его словам, задача регионов — не гнаться за оборудованием, а сначала ответить на вопрос, какую историю они хотят рассказать и что намерены сохранить.

Второй важный аспект доклада — восстановление утраченного как способ сохранения памяти. С помощью мультимедийных решений можно воссоздавать утраченные страницы истории, делая их доступными и понятными широкой аудитории. В качестве примера спикер привел проекты компании: музей-диораму в Воронеже, где посетители с помощью инфракрасных «фонариков» сравнивают довоенный облик города с тем, каким он стал после освобождения, и «оживший» памятник нобелевскому лауреату Николаю Басову в Усмани, вошедший в международный список лучших мультимедийных памятников мира.