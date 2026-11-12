Архитектурный ажиотаж: на конкурс по созданию арт-объекта для главного входа ARTPLAY подали 186 работ

Культура
12 ноября 2026

Всего в конкурсе приняли участие 126 авторов, желающих оставить свой след на архитектурной ткани столицы. Для выбора наилучшего проекта организаторы продлили работу жюри на 10 дней, до 30 ноября.

Центр дизайна и архитектуры ARTPLAY подвел итоги сбора заявок для участия в открытом конкурсе на создание арт-объекта, который украсит главный вход в кластер со стороны набережной Яузы и станет не только символом площадки, но и точкой притяжения столицы. Напомним, прием заявок начался в конце сентября и завершился 30 октября.

Возможность создать произведение, которое ежедневно будут видеть десятки тысяч москвичей и гостей столицы, привлекла большое число известных художников. 186 проектов было получено ARTPLAY от 126 авторов, – Положение разрешало подать до трех проектов от одного участника.

Работы оцениваются жюри анонимно, поэтому до объявления итогов их не публикуют. Организаторы называют некоторых участников, но не связывают имена с проектами. Свои арт-объекты, в частности, прислали Михаил Дьячков, Таня Клят, Владислав Бек-Булатов, Михаил Скворцов, Андрей Люблинский, Иван Калиничев, Виктория Танельвиц, Юрий Ткаченко, Кирилл Бобылев, Антонина Фатхуллина и Стеффи Токс.

«Мы увидели огромную, отчасти даже неожиданную, заинтересованность в конкурсе со стороны творческого сообщества. Высокое качество работ и их большое количество, безусловно, накладывают на нас ответственность – выбрать самую достойную! В связи с этим наша команда и приняла решение продлить время работы жюри. Победителя назовем не позднее 30 ноября», — говорит Дарья Устинова, генеральный директор ARTPLAY и председатель жюри.

Сейчас оргкомитет конкурса проверяет, соответствуют ли материалы техническому заданию. В каждой заявке должны быть визуализация объекта, описание концепции, технические параметры и смета не дороже 2,5 млн рублей. Затем проекты оценит жюри по шести критериям, от соответствия теме до антивандальности конструкции.

О конкурсе

Открытый конкурс на арт-объект для главного входа в ARTPLAY со стороны набережной Яузы проводит Центр дизайна и архитектуры. Заявки принимали с 21 сентября по 30 октября. Победитель получит 500 000 рублей, а на реализацию проекта ARTPLAY выделит дополнительно 2,5 млн рублей. Объект высотой 4–6 метров станет визитной карточкой кластера, его монтаж запланирован до марта 2027 года.

Жюри возглавляет генеральный директор ARTPLAY Дарья Устинова. В него также входят Амир Идиатулин (IND), Софья Троценко («Винзавод»), Сабина Чагина («Сабстанция»), Николай Переслегин (Kleinewelt Architekten), Мария Ситковская (Universal University), Артем Укропов (визионерское бюро Megabudka), Ася Филиппова («Фабрика»), художник Марина Звягинцева и архитектор Антон Кочуркин. Куратор конкурса: Дарья Ивашкина.

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