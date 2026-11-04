На VK Видео представят запись концерта Андреевского оркестра к юбилею Шостаковича

10 ноября в 20:00 Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева представит видеозапись концерта «Посвящение Шостаковичу», приуроченного к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Выступление состоялось на сцене Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Онлайн-показ пройдет на платформе VK Видео.

За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов.

Музыка великих композиторов отечественного кинематографа

Программа объединила произведения Дмитрия Шостаковича, Андрея Петрова и Бориса Чайковского. Значительную ее часть составили кинопартитуры, ставшие неотъемлемой частью истории отечественного кино и полюбившиеся нескольким поколениям зрителей.

Первое отделение посвящено музыке Дмитрия Шостаковича. Прозвучат произведения из сюиты к фильму «Овод»: увертюра, контрданс, вальс «Шарманка», ноктюрн, интермеццо, галоп, романс и «Народный праздник», а также вальс из кинофильма «Златые горы».

Во втором отделении слушателей ждет сюита Бориса Чайковского к комедии «Женитьба Бальзаминова», а также фрагменты музыки Андрея Петрова к фильмам «О бедном гусаре замолвите слово» и «Человек-амфибия». В программе — вальсы, польки, марши, румба и другие произведения, передающие неповторимую атмосферу этих кинолент.

Завершит концерт сочинение Дмитрия Шостаковича «Футбол» — музыкальная сценка, в которой проявляются характерные для композитора остроумие, динамика и тонкое чувство иронии.

Новая жизнь знакомых произведений

Музыка для кино занимает особое место в творчестве каждого из трех композиторов. В ней соединяются выразительная мелодика, драматизм, лирика и юмор. На концертной сцене эти произведения раскрываются за пределами экранного действия, позволяя сосредоточиться на их самостоятельной художественной ценности.

В исполнении Государственного академического русского оркестра имени В. В. Андреева произведения обретают особую тембровую палитру благодаря выразительным возможностям русских национальных инструментов.

Видеозапись концерта позволит зрителям вновь услышать программу, представленную в Большом зале Филармонии, и присоединиться к празднованию юбилея выдающегося композитора.

Онлайн-показ: 10 ноября 2026 года, 20:00.

Ссылка на трансляцию: https://vkvideo.ru/live-123623866_456239797