Парижская неделя моды Ольга Стопычева представила новые образы

Общество
23 октября 2026

Парижская неделя моды каждый сезон становится эпицентром притяжения лучших дизайнеров и мировых знаменитостей.

В рамках Paris Fashion Week в атмосферном историческом особняке La Maison de l’Amérique Latine состоялся показ STOPYCHEVA.

Гостям представили эксклюзивные наряды. Открывала шоу всемирно известная модель Жанна Алиева, вышедшая в ослепительном серебряном платье, инкрустированном сияющими стразами. Завершённый образ создавала накидка из мерцающей ткани с воланами, визуально напоминающая струящийся металл. Честь закрыть показ досталась Анжелике Кепиц, которая предстала в алом переливающемся платье-трансформере: модель эффектно отстегнула шлейф прямо во время дефиле. 


Сама дизайнер Ольга Стопычева вышла в мерцающем летящем платье-трансформере, которое, по её словам, может превращаться в 7 нарядов: отдельные элементы отстёгиваются и переставляются, при этом платье выглядит цельным и роскошным.

Ольга Стопычева известна своими женственными коллекциями, регулярно демонстрируемыми на ключевых мировых площадках: Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, Каннском и Венецианском кинофестивалях, fashion-мероприятиях в Дубае, Монако и Москве. Платья STOPYCHEVA традиционно пользуются успехом у звёзд и остаются выбором номер один для утончённых и статусных персон.

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