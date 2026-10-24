От сказок до декаданса: самые зрелищные показы Московской недели моды

Хороший показ сегодня — это отдельный жанр на стыке театра, кино и технологии. На седьмой Московской неделе моды таких было немало: юбилейная коллекция Сбера и Ushatava превратилась в трёхактное путешествие с ИИ-обработкой видео в реальном времени, Rock’n’Royal Яны Бесфамильной столкнул XVIII век с рок-н-роллом, Slava Zaitsev представил первое кутюрное посвящение после ухода маэстро, а «Моторика» вывела на подиум стильную и удобную адаптивную одежду. Каждая из этих презентаций коллекции — отдельное высказывание о том, каким может быть модный показ сегодня. Собрали самые зрелищные из них.

Yana Besfamilnaya (Москва) вывела на подиум Rock’n’Royal – историю о встрече романтического XVIII века с рок-н-роллом. Военные мундиры и бальные платья соседствовали с облегающими брюками, футболками с дерзкими принтами, клетчатой «рваной» тканью, рокерскими значками, грубыми поясами и ковбойскими чапами. Яна Бесфамильная называет участие в Московской неделе моды «огромным бустом»: «Это лучшее, наверное, по маркетингу, что мы делали. По соотношению цена-качество. Правда, идеально». По ее словам, эффект заметен и в цифрах: выросла узнаваемость, а партнеры в регионах фиксируют рост продаж.

Фото: https://disk.360.yandex.com/d/Cigvqr517cRIWw

Модный Дом Вячеслава Зайцева Slava Zaitsev (Москва) с приглашенным дизайнером Николаем Красниковым представил кутюрную коллекцию «Dèdicace au Crèateur» – «Посвящение Создателю». Это первая кутюрная линейка после ухода маэстро, и работу над ней доверили именно Николаю, которого лично обучал Вячеслав Михайлович. В лейтмотив коллекции легла задача сохранить стиль легендарного дизайнера и его Дома, представив его в новом прочтении. Для создания коллекции использовались исключительно антикварные ткани: натуральный шёлк, дамасская парча, вологодское и елецкое кружево, ростовская финифть. Не обошлось и без сложных ручных технологий декора: изделия украшала ручная вышивка бисером и жемчугом, а также перьями экзотических птиц. Опираясь на ДНК Модного Дома, народные промыслы и идеи Вячеслава Зайцева, Николай Красников представил более 40 максимально продуманных и изящных образов, которые дополняли головные уборы бренда Лии Гуреевой. В показе приняли участие селебрити-модели Алина Исмаилова, Анастасия Кривошеева и другие.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/iSSnOXRpOusczw

К 185-летию Сбера SberShop совместно с модным Домом Ushatava разработали юбилейную коллекцию. «Важной частью проекта стало обращение к архиву Ushatava: через переосмысление силуэтов и функциональных форм мы интегрировали собственный опыт в контекст исследования, соединив практичность, сильный визуальный ряд с айдентикой Сбера. В коллекции использованы как традиционные материалы, так и технологичные — некоторые сеты выполнены из костюмной ткани и продублированы в плащевой», — Артем Шумов, главный дизайнер модного Дома Ushatava.

Коллекция была представлена на Московской неделе моды в формате перформативного фэшн-шоу «Версия 185». Режиссер Анна Гусева и команда Сбера метафорически переосмыслили эволюцию и трансформацию банка от строгой структуры сберкассы до современной гибкой экосистемы. Коллекцию на подиуме представили 25 перформеров, чьё выступление в реальном времени снималось на видеокамеру, видеопоток мгновенно обрабатывался ИИ-платформой рендеринга: нейросетевые алгоритмы отслеживали танцоров в кадре, отделяли их от фона и заменяли окружение, сохраняя при этом глубину и объём изображения. Зрители увидели пять уникальных визуальных эффектов без постпродакшна. Сценарий показа был выстроен как трёхактное путешествие под электронное звучание классики И.Ф.Стравинского: замкнутость пространства и формализм; соединение разрозненных элементов в общую сеть, раскрывая идею роста системы; уникальные этюды персонажей и синхронизация, что символизирует современный и технологичный Сбер. Такой режиссерский подход позволил сделать сложную корпоративную философию доступной и эмоциональной для широкой аудитории.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/4jgJtJgLiMxF4w

Одним из самых необычных событий Московской недели моды стал показ «Моторики» (Москва) – компании, которая занимается ассистивными технологиями и медицинской кибернетикой. Коллекция стирает границу между повседневной и адаптивной одеждой и объединяет три линейки – «Двигаться», «Чувствовать» и «Жить». Продуманный крой, решения для пользователей колясок и элементы, упрощающие одевание при наличии протезов, встроены в дизайн так, что внешне вещи воспринимаются как обычный современный гардероб. На подиуме появились дутые бомберы, кейпы, расслабленные комплекты, деловые костюмы, платья в пол, романтичные блузы и свободные рубашки. А в какой-то момент по подиуму даже прошлась робо-собака. «Я как дизайнер хотела сделать эту линейку одежды красивой и модной, чтобы человек, который ее носит, чувствовал себя уверенно в повседневной жизни», – объясняет дизайнер Надежда Купреева. При разработке коллекции она проводила интервью с пользователями протезов и изучала сложности, с которыми они сталкиваются при одевании.