«Сначала бизнес-задача, затем AI-решение»: Александр Минаков выступил на форуме «Государство. Социум. Бизнес»

Эксперт по искусственному интеллекту, преподаватель, автор книги «Искусственный интеллект и нейросети в образовании», спикер бизнес-форумов и образовательных мероприятий Александр Минаков принял участие в форуме «Государство. Социум. Бизнес», который прошёл 25–26 сентября 2026 года в Свободном Амурской области. Он выступил как спикер, участвовал в подготовке отдельных элементов программы и технической части мероприятия, а также провёл практический блок по внедрению ИИ в бизнес.

Мероприятие было реализовано при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Форум объединил предпринимателей, представителей власти и технологических экспертов. В программе обсуждались меры государственной поддержки, развитие бизнеса в условиях неопределённости, автоматизация, искусственный интеллект и новые цифровые инструменты.

В работе форума приняли участие Оксана Кукшенёва — министр экономического развития и внешних связей Амурской области, Владимир Константинов — глава города Свободного, а также представители региональной системы поддержки предпринимательства, Сбербанка и СИБУРа. Отдельный блок был посвящён федеральным и региональным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

По окончании форума Александр Минаков ответил на ряд заданных ему вопросов.

— Александр, на чём вы сделали акцент в своём выступлении?

— На том, что бизнесу уже недостаточно просто пользоваться ChatGPT или знать десятки нейросетей. Сегодня важнее другой вопрос: какой конкретный процесс можно улучшить с помощью искусственного интеллекта?

Мы работали с продвинутым промптингом, аналитикой данных и вайб-кодингом, разбирали AI-ассистентов и автоматизацию.

Мой подход простой: сначала определяется бизнес-задача, затем под неё собирается AI-решение. Это может быть анализ данных, работа с документами, маркетинг, обработка клиентских обращений, внутренний ассистент или быстрый прототип нового продукта.

— То есть внедрение ИИ — это уже не просто использование отдельных сервисов?

— Да. Следующий этап — связки инструментов. Когда искусственный интеллект работает вместе с корпоративными документами, базами данных, автоматизациями и внешними сервисами, он становится частью бизнес-процесса.

Именно поэтому сегодня так быстро растёт интерес к AI-агентам, MCP, вайб-кодингу и системам автоматизации. Особенно важно, что эти технологии становятся доступными малому и среднему бизнесу: предприниматель может значительно быстрее проверить идею, создать прототип или автоматизировать часть работы без большой команды разработки.

— Кто ещё участвовал в программе форума?

— Хедлайнером был Игорь Стоянов — основатель сети «Персона», предприниматель и бизнес-наставник с многолетним опытом. Его большой практический блок был посвящён предпринимательскому мышлению, развитию бизнеса и поиску новых точек роста.

Анна Чигарина, генеральный директор ООО «Государство. Социум. Бизнес», работала с темами государственной поддержки и развития предпринимательства.

Артур Хорошев представлял направление автоматизации, AI-агентов и современных инструментов для бизнеса.

Анна Степанова, промпт-инженер и специалист по веб-кодингу, показывала практическое применение нейросетей и создание цифровых продуктов.

Получилось важное сочетание: с одной стороны — государственные механизмы поддержки и предпринимательский опыт, с другой — технологии, автоматизация и искусственный интеллект.

— Насколько практическим получился ваш блок?

— Для меня это принципиально. Я стараюсь не строить обучение вокруг длинных обзоров сервисов. Гораздо полезнее, когда человек прямо во время занятия получает задачу и пробует решить её с помощью ИИ.

На форуме участники работали в практических форматах, а затем представляли свои идеи в рамках «Битвы AI-решений».

Также я провёл AI-викторину по искусственному интеллекту и современным технологиям. Победитель получил мою книгу «Искусственный интеллект и нейросети в образовании».

— Какие запросы сегодня чаще всего возникают у бизнеса?

— Они сильно изменились. Раньше спрашивали: «Как правильно работать с ChatGPT?»

Сегодня вопросы звучат иначе: «Как автоматизировать отдел?», «Как создать внутреннего AI-ассистента?», «Как подключить ИИ к корпоративным данным?», «Как быстро сделать приложение или прототип?»

Именно поэтому я сейчас концентрируюсь на трёх направлениях: внедрение искусственного интеллекта в бизнес, обучение специалистов и предпринимателей работе с ИИ, а также практические выступления на форумах и конференциях.