CGTN — Почему весь мир следит за встречей Си Цзиньпина и Трампа: определяя курс китайско-американских отношений, формируя будущее

Письмо, написанное председателю КНР Си Цзиньпину, принесло Марлону Форрестеру и Джоуи Чжану неожиданный результат.

Они вошли в число почти 100 студентов из 10 американских университетов, недавно принявших участие в молодежных обменах в Китае. После поездки они написали Си Цзиньпину, поделившись своими впечатлениями от того, что увидели и испытали. Ответ пришел накануне государственного визита Си Цзиньпина в США.

В эксклюзивном интервью CGTN Форрестер, преподаватель Гарвардского университета, и Чжан, студент Колумбийского университета, сказали, что благодаря этому опыту почувствовали себя частью нового поколения, продолжающего традицию обменов между двумя странами. Они охарактеризовали взаимодействие Си Цзиньпина с молодежью как «посев семян» и «закладку фундамента» для будущих обменов.

Впереди может быть еще немало подобных историй. На церемонии приветствия в Белом доме 24 сентября Си Цзиньпин объявил, что в течение следующих пяти лет Китай пригласит 100.000 молодых американцев для участия в программах обмена и обучения.

Это обязательство показывает, как решения, принимаемые на высшем уровне, воплощаются в реальном жизненном опыте обычных людей, и еще раз иллюстрирует, почему мир следит за тем, как Китай и США формируют будущее своих отношений.

Определяя курс китайско-американских отношений

Частые контакты между Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в 2026 году последовательно направляли вперед гигантский корабль китайско-американских отношений.

Во время телефонного разговора в феврале Си Цзиньпин и Трамп договорились «совершить больше важных и хороших дел», при этом Си Цзиньпин призвал обе страны сделать 2026 год годом продвижения к взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству.

Три месяца спустя Трамп посетил Китай. Два президента провели вместе почти девять часов и достигли важного политического консенсуса о построении «конструктивных китайско-американских отношений, отличающихся стратегической стабильностью».

Для Си Цзиньпина определение направления — лишь начало пути. «Построение конструктивных китайско-американских отношений, отличающихся стратегической стабильностью, — это не временная мера и не задача, которую можно решить в одночасье», — сказал он Трампу в Вашингтоне, призвав обе стороны претворять достигнутый консенсус в жизнь с «настойчивостью молотка, забивающего гвоздь».

Эти усилия находят отражение и в активно развивающихся контактах между людьми. Си Цзиньпин неоднократно отвечал на письма — от учащихся Lincoln High School в штате Вашингтон до молодежных групп из Мэриленда и Флориды — и приглашал молодых людей стать новым поколением посланников дружбы.

Еще одной прочной основой являются экономические связи. По данным Министерства коммерции КНР, по состоянию на июль 2026 года американские компании создали в Китае более 84.000 предприятий с иностранными инвестициями, а объем инвестиций в первом полугодии вырос на 7,8% в годовом исчислении. Опрос 175 американских компаний, проведенный Американо-китайским деловым советом (US-China Business Council), показал, что 95% респондентов считают свою деятельность в Китае жизненно важной для глобальной конкурентоспособности.

Ответственность, выходящая за рамки двух стран

Значение китайско-американских отношений выходит далеко за пределы Пекина и Вашингтона.

Выступая Белом доме, Си Цзиньпин заявил: «Сотрудничество Китая и США, возможно, не решит все проблемы в мире. Но без нашего сотрудничества было бы трудно решить многие мировые проблемы».

Он призвал обе стороны «удлинять список направлений сотрудничества и сокращать перечень проблемных вопросов», указав на широкий круг областей взаимного интереса, от торговли и инвестиций до искусственного интеллекта, борьбы с наркотиками, взаимодействия правоохранительных органов и налаживания прямого авиасообщения.

Сунь Тайи (Sun Taiyi), доцент Университета Кристофера Ньюпорта (Christopher Newport University), отметил, что двустороннее сотрудничество снижает неопределенность на рынках, помогает управлять технологическими рисками и совершенствует коммуникацию в кризисных ситуациях. «Даже ограниченное сотрудничество может иметь существенный положительный сопутствующий эффект для глобальной стабильности», — добавил он.

Особое внимание мирового сообщества привлекают вопросы регулирования искусственного интеллекта. «И Китай, и Соединенные Штаты лидируют в области искусственного интеллекта», — констатировал Си Цзиньпин на встрече, подчеркнув общую ответственность двух стран за то, чтобы ИИ оставался «под контролем человека и служил во благо людей».

Ван Хунган (Wang Honggang), директор Института мирного развития (Institute of Peaceful Development) при Китайской академии общественных наук, добавил, что совместное регулирование ИИ могло бы стать ярким примером китайско-американского сотрудничества, приносящего пользу всему миру.

О значимости этих вопросов свидетельствует и мировое общественное мнение. Согласно опросу CGTN, проведенному в 39 странах, что 75% респондентов — а в развивающихся странах этот показатель достигает 78,3% — считают стабильные китайско-американские отношения жизненно важными для международного сообщества.

Поскольку в этом году Китай принимает встречу экономических лидеров АТЭС, а США — саммит G20, мировое внимание будет по-прежнему сосредоточено на взаимодействии двух лидеров, поддержании ими диалога и расширении сотрудничества.

По словам Си Цзиньпина в Белом доме, «Китай и Соединенные Штаты как две крупные державы несут историческую ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества».