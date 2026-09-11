В Челябинске пройдут гастроли Московского «Театра на Трубной» с пятью постановками в рамках программы «Большие гастроли»

С 16 по 20 сентября на сцене Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова состоятся масштабные показы московского «Театра на Трубной». Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

Столичный коллектив привезет в Челябинск пять разножанровых постановок: зрители увидят комедию положений «Тётка Чарлея», легкий водевиль «Чужой ребенок», пронзительные драмы «Однажды» и «Дама с камелиями», а также темпераментную комедию эпохи Возрождения «Безумные влюбленные». Все показы пройдут на Большой сцене театра драмы.

В гастрольных показах примет участие созвездие признанных мастеров театра и кино: заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева, заслуженный артист РФ Вадим Колганов, Иван Мамонов, народный артист РФ Владимир Шульга, заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина, а также ведущие артисты труппы: Александр Львов, Евгений Козлов, Сухраб Хайлобеков, Анастасия Акатова, Евгения Вайс, Александр Панов и другие. Кроме того, художественный руководитель театра Дмитрий Астрахан лично выйдет на сцену, как артист, в спектаклях гастрольной программы.

«Программа «Большие гастроли» – это уникальный мост, который стирает расстояния между столицей и театральными центрами всей страны. Для «Театра на Трубной» поездка в Челябинск невероятно ответственное и радостное событие.

«Наша афиша подобрана так, чтобы показать труппу во всей ее палитре. Здесь есть и легкий юмор викторианской комедии, и искрометный водевиль, и испанский карнавал страстей, и глубокие, пронзительные психологические работы такие как «Дама с камелиями» и спектакль «Однажды». Театр должен пробуждать живые эмоции: заставлять смеяться, сопереживать, думать и верить в любовь. Именно этого живого диалога с залом мы больше всего ждем от встречи в Челябинске», – Дмитрий Астрахан, художественный руководитель Московского «Театра на Трубной», заслуженный деятель искусств РФ.