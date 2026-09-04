Gan & Lee и Menarini Group будут сотрудничать для продвижения бофанглутида в Европе

Компания Gan & Lee Pharmaceuticals объявила о заключении эксклюзивного лицензионного соглашения с многонациональной биофармацевтической компанией The Menarini Group («Menarini»). В соответствии с соглашением стороны будут сотрудничать в области регистрации и коммерциализации независимо разработанного агониста рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RA) Gan & Lee, бофанглутида (код разработки: GZR18), который разрабатывается для лечения взрослых с ожирением или избыточной массой тела и вводится один раз в две недели.

В соответствии с соглашением Gan & Lee имеет право на получение авансового платежа в размере 62 миллионов евро, поэтапных платежей на общую сумму до 664 миллионов евро и двузначных роялти за чистые продажи на лицензированной территории. Совокупная потенциальная стоимость сделки составляет до 726 миллионов евро без учета роялти.

Menarini будет отвечать за подачу нормативных документов и коммерциализацию на лицензированной территории в общей сложности в 39 странах: 27 государств-членов Европейского Союза; Великобритания, Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и балканские страны.

Это соглашение знаменует собой стратегическую веху в миссии Menarini по расширению своего присутствия в метаболическом пространстве, критической области, которая затрагивает все более широкое население нуждающихся пациентов.

Бофанглутид — это китайский исследуемый препарат класса 1, независимо разработанный Gan & Lee. Его ключевой особенностью является режим подкожного введения один раз в две недели, который снижает частоту введения на 50% по сравнению с РА GLP-1 один раз в неделю. Базовое исследование фазы 3 в Китае и исследование фазы 2 в США по управлению весом у взрослых с ожирением или избыточным весом соответствовали своим первичным конечным точкам, демонстрируя эффективность снижения веса и согласованный профиль переносимости с другими препаратами класса GLP-1RA.

Gan & Lee рассматривает бофанглутид как флагманский продукт своего инновационного конвейера и продвигает его регистрацию и коммерциализацию через глобальные партнерства. Menarini будет представлять собой стратегического партнера для расширения присутствия бофанглутида на строго регулируемых рынках, ускоряя потенциал развития такого стратегического актива в глобальном масштабе.

Заглядывая в будущее, компания Gan & Lee активно продвигает глобальный план разработки бофанглутида и намерена инициировать глобальную программу клинических исследований фазы 3 для поддержки регистрации в Европе и на других строго регулируемых рынках. Компания продолжит расширять свое глобальное присутствие за счет инновационных исследований и разработок и высококачественных продуктов.

Комментируя соглашение, д-р Вэй Чэнь (Wei Chen), председатель и генеральный директор Gan & Lee, сказал: «Это партнерство открывает ключевой путь для выхода бофанглутида на европейский рынок и знаменует собой еще одну веху в трансформации Gan & Lee — от лидера в области инсулина до глобального новатора в области метаболических заболеваний. Объединяя опыт Gan & Lee в области клинических разработок, производства и поставок с сильными сторонами Menarini в стратегии регулирования и коммерческом исполнении, мы стремимся предоставить альтернативную терапию миллионам людей, живущих с ожирением или избыточным весом на территориях».

Эльчин Баркер Эргун (Elcin Barker Ergun), генеральный директор группы Menarini, сказала: «Результаты клинических исследований бофанглутида до сих пор демонстрировали снижение веса, вторичные метаболические преимущества и профиль безопасности, соответствующий ожиданиям для этого класса, в то время как его режим дозирования один раз в две недели дает возможность для дифференциации. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с Gan & Lee для успешного завершения дальнейших ключевых исследований, чтобы донести этот потенциальный новый вариант до пациентов на всех наших территориях, используя установленные возможности и ноу-хау Menarini».

С точки зрения глобальной стратегии это соглашение представляет собой важную веху для обеих компаний. Для Gan & Lee оно знаменует собой расширение географии своего инновационного средства доставки, что еще больше укрепляет присутствие на строго регулируемых рынках. Для компании Menarini партнерство является важным шагом в ее миссии по расширению своего присутствия в метаболическом пространстве и ускорению пути к инновациям в области первичной и специализированной медицинской помощи.

Это лицензионное соглашение представляет собой еще одну важную веху в дальнейшем продвижении глобальной стратегии Gan & Lee. Будучи ведущей европейской фармацевтической компанией с глубоким опытом работы на рынке и налаженной коммерческой сетью, Menarini является идеальным партнером для бофанглутида в Европе. Благодаря тесному сотрудничеству Gan & Lee и Menarini стремятся эффективно продвигать эту дифференцированную исследуемую медицину и расширять доступ для пациентов.