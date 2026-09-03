Four Seasons Hotel Shenzhen запустил два новых предложения

Вдохновляющий городской курорт в Four Seasons Hotel Shenzhen, городском оазисе в самом сердце космополитического центра Китая, запустил два эксклюзивных предложений отеля — «Оставайтесь дольше» и «Предварительная покупка».

Предложение «Оставайтесь дольше» позволяет гостям наслаждаться бесплатной третьей ночью за каждые две оплаченные ночи подряд: больше времени, чтобы насладиться самым лучшим из этого яркого современного мегаполиса. Расположенный в динамичном центральном деловом районе Шэньчжэня Футянь, отель является изысканным святилищем всего в нескольких минутах от лучших памятников искусства, культуры, роскошных магазинов и достопримечательностей.

«Предварительная покупка» предлагает гостям спланировать свой отдых в Шэньчжэне заранее со скидкой до 20% от стоимости номера при бронировании не менее чем за восемь дней. Это предложение, разработанное для тех, кто ценит продуманное планирование и легкое пребывание, приносит большую пользу каждому городскому отдыху, предоставляя больше времени, чтобы предвидеть дни открытий, ресторанов и отдыха в Four Seasons Hotel Shenzhen.

В гладком окружении отеля ослепительная креативность и современный дизайн создают условия для вдохновляющего отдыха. Красочные интерьеры демонстрируют увлекательную международную коллекцию произведений искусства, дополненную постоянно развивающимися коллаборациями. Инновации также проявляются в ресторанах и баре отеля. От фирменного кантонского ресторана Zhuo Yue Xuan, выбранного MICHELIN, до изобретательной японской кухни в ресторане Matsuyi, ужина в течение всего дня в ресторане FOO и коктейлей в элегантном лаундже Yi Lounge, рестораны отличаются многоярусными террасами с пивным садом и потрясающими видами.

По всему отелю безмятежность занимает центральное место: от роскошных крытых и открытых бассейнов с частным обучением плаванию до индивидуальных тренировок с личными тренерами и омолаживающих занятий йогой. Шикарный спа-салон опирается на ведущие мировые продукты для хорошего самочувствия и опыт квалифицированных терапевтов в восстановительном массаже и процедурах.

Shenzhen Convention and Exhibition Center находится в нескольких шагах, а роскошные торговые центры и зеленые парки уравновешивают городскую энергию спокойствием. На Ping An International Finance Centre – 562-метровое архитектурное чудо – чтобы увидеть безграничные амбиции города. Для путешественников со всего мира аэропорт Шэньчжэнь-Баоань (SZX) находится в 45 минутах езды, Гонконг (HKG) — примерно в 1,5 часах езды, а Гуанчжоу (CAN) — примерно в 2,5 часах езды, а высокоскоростная железная дорога до Гонконга и паромы до Макао делают дальнейшие поездки легкими.