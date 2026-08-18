Legacy Motors: какие кроссоверы европейского премиума выбирают в 2026

Авто
18 августа 2026

Рынок премиальных автомобилей в России за последние годы заметно перестроился. Параллельный импорт, новые логистические цепочки, изменение потребительских привычек – все это сформировало более зрелого и требовательного покупателя. Сегодня клиент внимательнее относится к комплектации, цветовым сочетаниям, истории поставки и конечной цене автомобиля. Какие марки остаются в числе наиболее востребованных и какими критериями руководствуются покупатели, рассказывают представители Legacy Motors – компании по продаже премиальных автомобилей.

Европейская «большая пятерка» в приоритете

Несмотря на активную экспансию китайских брендов, европейский премиум по-прежнему остается вне конкуренции. В 2026 году список самых востребованных марок среди покупателей кроссоверов вполне предсказуем: Mercedes-Benz, BMW, Range Rover, Porsche, Audi.

Клиенты все чаще отдают предпочтение топовым версиям и не пытаются экономить на опциях. Для покупателя премиального автомобиля разница между базовым и максимально оснащенным исполнением уже не выглядит принципиальной, если речь идет о машине за десятки миллионов рублей.

«Люди стали выбирать машины в максимальных комплектациях. Если можно купить Mercedes-Benz G-Class(Гелендваген) за 32 млн руб. в простой версии или за 33,5 млн руб. в топовой, то почти всегда клиент предпочитает второе. Это касается всех моделей», – утверждает Тимур Каканов, управляющий партнер компании Legacy Motors.

Принцип выбора: характер автомобиля, опыт владения и доверие к марке

Выбор премиального кроссовера сегодня все чаще строится не только вокруг статуса. В этом сегменте практически каждый автомобиль сам по себе уже является показателем успеха, поэтому на первый план выходят другие факторы: личные предпочтения, стиль вождения, положительный опыт владения маркой и доверие к конкретной модели.

Для Porsche и BMW ключевым аргументом чаще становится динамика. Эти автомобили выбирают те, кому важны управляемость, реакция на газ, удовольствие от движения и более спортивный характер. Даже в формате кроссовера Porsche Cayenne или BMW X5 воспринимаются не просто как комфортный транспорт, а как автомобили для активного водителя.

Mercedes-Benz, Range Rover и Audi чаще выбирают исходя из общего опыта владения и ожиданий от бренда. Если клиент уже ездил на Mercedes и привык к уровню комфорта, логике управления и ощущению автомобиля, он с высокой вероятностью снова будет рассматривать Mercedes. То же самое работает с Range Rover: для многих владельцев важны посадка, плавность хода, ощущение защищенности и особый стиль марки. Audi часто выбирают за сдержанный дизайн, технологичность и понятную эргономику.

Гендерный аспект также играет заметную роль. «Для девушек важнее внешний вид, эффектное впечатление. Комплектации и опции – это уже задача менеджера: подобрать вариант, который не только нравится визуально, но и будет комфортен в дальнейшем», – утверждают в Legacy Motors.

При этом цвет автомобиля и сочетание материалов стали критически важными. Покупатели все чаще ищут не просто конкретную модель, а удачную спецификацию. Классическим и универсальным вариантом остается черный кузов с черным салоном – такое сочетание воспринимается строго, статусно и долго не теряет актуальности. Для Range Rover одним из наиболее удачных решений считается серый кузов с бежевым салоном: автомобиль выглядит сдержанно снаружи, но внутри сохраняет ощущение премиальности, света и пространства.

Что еще учитывают при выборе?

Покупатель 2026 года лучше разбирается в логистике и ценообразовании. Люди понимают, почему европейский кроссовер стоит на российском рынке заметно дороже, чем в Европе, и хотят видеть понятную структуру цены.

«Конечная цена формируется из нескольких факторов. В нее входит логистика, страховка, таможня, утильсбор, документы, переводы денег, стоимость обслуживания юридического лица в Европе», – объясняют эксперты.

Еще один важный критерий – надежность и доступность обслуживания. Миф о том, что замена запчастей в премиум-кроссоверах способна разорить владельца, уходит в прошлое. При покупке автомобиля в хорошем состоянии и своевременном сервисе с оригинальными деталями серьезных проблем не возникает. Поэтому клиенты все чаще выбирают проверенные марки с отлаженной системой поставок комплектующих – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Range Rover и Porsche.

Таким образом, в 2026 году покупатели европейских премиум-кроссоверов демонстрируют более зрелый и рациональный подход. Они выбирают максимально оснащенные версии, внимательно относятся к цветовым сочетаниям и чаще опираются на личный опыт владения конкретной маркой. Для Porsche и BMW важнейшим аргументом остается динамика, для Mercedes-Benz, Range Rover и Audi – комфорт, доверие к бренду и привычный пользовательский опыт. Европейский премиум по-прежнему остается эталоном, за который клиенты готовы платить.

Источник: РБК

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