Freedom Holding Corp. завершила переименование Turkish Bank в Freedom Bank A.Ş.

Сделка создает банковскую основу для интегрированной финансовой и цифровой экосистемы Freedom в Турции.

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международная диверсифицированная группа финансовых компаний, работающая более чем в 20 странах, объявила о завершении приобретения 99,32% акционерного капитала Turkish Bank A.Ş. через свою дочернюю компанию Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.

После завершения сделки финансовая организация сменила корпоративное наименование на Freedom Bank A.Ş. Соответствующее решение направлено в Торговый реестр Турции для регистрации.

Закрытие сделки состоялось после получения необходимых согласований от Агентства банковского регулирования и надзора Турции и турецкого антимонопольного органа. Сделка знаменует официальный выход Freedom Holding Corp. на банковский рынок Турции и является важным этапом реализации стратегии Группы по созданию в стране интегрированной платформы финансовых и цифровых сервисов.

В рамках сделки Freedom приобрела 99,32% акций Банка, ранее принадлежавших структурам, аффилированным с Özyol Holding A.Ş. и National Bank of Kuwait.

Сразу после передачи акций состоялось общее собрание акционеров, на котором был избран новый совет директоров.

Председателем совета директоров Freedom Bank A.Ş. назначен партнер Freedom Holding Corp. Владимир Почекуев. В состав совета директоров также вошли Х. Дженк Эйнехан, Фуркан Эвранос, Айше Хале Йылдырым и основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Приобретение Банка наряду с развитием брокерского бизнеса и операций Freedom на рынках капитала Турции создает основу для предоставления Группой более широкого спектра услуг розничным, состоятельным и крупным частным клиентам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам.

Freedom планирует развивать в Турции комплексную экосистему финансовых и повседневных сервисов, центральным элементом которой станет Банк.

«В Казахстане мы создали экосистему, в которой финансовые и повседневные сервисы объединены в одном SuperApp, ставшем самым быстрорастущим цифровым сервисом страны, — отметил основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. — Теперь мы переносим эту модель в Турцию, где клиенты уже предъявляют высокие требования к своим банкам, что задает для нас высокую планку. Наша задача на ближайшие годы — укрепить капитал и технологические возможности Банка, чтобы вокруг него могла быстро развиваться полноценная экосистема».

В Казахстане экосистема Freedom объединяет банковские, брокерские, страховые, платежные и инвестиционные услуги, а также растущий спектр lifestyle-продуктов, включая электронную коммерцию, путешествия, билетные и развлекательные сервисы. По состоянию на март 2026 года экосистема Freedom обслуживала более 14 млн клиентов в банковском, брокерском, страховом, lifestyle- и других направлениях бизнеса.

Группа намерена применить опыт, полученный при развитии этой платформы, в Турции, адаптируя продукты, технологии и клиентский опыт к потребностям и ожиданиям местного рынка.

«Турция занимает особое место в глобальной стратегии роста Freedom Holding Corp., — заявил председатель совета директоров Freedom Bank A.Ş. Владимир Почекуев. — Страна является не только географическим мостом между Европой и Азией, но и стратегическими воротами, соединяющими крупнейшие финансовые рынки мира».

Freedom планирует реализовать программу модернизации и роста, направленную на укрепление капитала Банка, обновление технологической инфраструктуры, расширение цифровых каналов взаимодействия с клиентами, разработку новых продуктов и повышение операционной эффективности.

Приобретение Банка дополняет экспансию Freedom в секторе рынков капитала Турции. Компания Freedom Yatırım Menkul Değerler A.Ş. была учреждена после получения разрешения на создание от Совета по рынкам капитала Турции и развивается в качестве локальной брокерской платформы Группы. Ожидается, что Банк, брокерский бизнес и операции Freedom на рынках капитала станут основой более широкой платформы, которая будет обслуживать частных лиц, предпринимателей и компании, объединяя финансовые продукты, технологии и повседневные цифровые сервисы.