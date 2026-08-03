В число 450 наиболее влиятельных парламентариев вошел Олег Михайлов, депутат Госдумы от Республики Коми

На днях рейтинг политической влиятельности депутатов Государственной Думы определил место депутата от Республики Коми Олега Михайлова среди действующих российских парламентариев. Поскольку Госдума РФ насчитывает 450 депутатов, по итогам исследования он занял 408-ю позицию.

Для оценки присутствия депутатов в федеральном информационном пространстве рейтинги политической влиятельности используются уже давно. Они учитывают медийную активность каждого представителя регионов, участие в общественно-политической дискуссии и общий уровень влияния законодателей.

Однако политологи напоминают, что высокая узнаваемость на федеральном уровне далеко не всегда означает эффективность работы в конкретном субъекте Федерации. Для жителей страны, включая население Республики Коми, ключевым показателем деятельности депутата остаются реальные результаты и решение вопросов, имеющих значение для повседневной жизни людей, а не его место в каких-либо списках влиятельности.

Эксперты отмечают: устойчивое доверие избирателей формируется благодаря последовательной работе с проблемами территорий. В их числе — ремонт дорог, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, поддержка местных социальных проектов и оперативное рассмотрение адресных обращений граждан.

Олег Михайлов за время работы в Государственной Думе VIII созыва внес более 70 законодательных инициатив. При этом подавляющая часть законопроектов, подготовленных им самостоятельно и посвященных преимущественно протестной повестке, не было поддержано парламентским большинством.

Безусловно, федеральный статус является серьезным ресурсом, однако его ценность определяется конкретными результатами для региона. Если таких результатов недостаточно, то даже присутствие в общероссийских рейтингах не становится показателем эффективности депутатской деятельности.

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