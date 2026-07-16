Xinhua Silk Road — дополнительный объект 16-й китайско-российской культурной выставки открывается в Цзямусы, северо-восточная провинция Китая Хэйлунцзян

10 июля в городе Цзямусы, провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, открылся филиал 16-й китайско-российской культурной выставки.

Выставка, совместно организованная министерством культуры и туризма Китая, народным правительством провинции Хэйлунцзян, министерством культуры России и правительством Амурской области России, в этом году проходит в формате «две страны, четыре провинции и региона, шесть городов». С китайской стороны основное место проведения находится в Хэйхэ, Хэйлунцзян, с дополнительными объектами, организованными в городах Цзямусы и Муданьцзян провинции.

Город Цзямусы, граничащий с российским Хабаровском, продолжает использовать свои географические преимущества для углубления китайско-российского культурного и туристического сотрудничества. В общей сложности во время выставки в Цзямусы будет проведено 19 мероприятий.

Одновременно с открытием дополнительного объекта в Цзямусы китайские и российские артисты совместно выступили на гала-шоу, посвященном китайско-российским дружеским и культурным обменам в театре в Цзямусы, смешав нематериальное культурное наследие этнической группы Хэчжэ с русскими песнями и танцами, в то время как Пекинская опера встретилась с народными мелодиями Дальнего Востока России.

Представители Хабаровска продвигали на мероприятии туристические ресурсы региона, местные обычаи и природные ландшафты, способствуя дальнейшему культурному и туристическому обмену и взаимному обучению между двумя сторонами.

С июля по сентябрь Цзямусы проведет серию мероприятий по культурному обмену между Китаем и Россией по всему городу, включая мероприятия по туризму и продвижению культуры, нематериальному культурному наследию и творческим рынкам, фестивалям продуктов питания, художественным выступлениям, а также трансляции фильмов и телевизионных программ.

Также будут организованы некоторые туристические мероприятия, включающие ознакомительные поездки для молодежи, осмотр водно-болотных угодий и посещение исторических мест.

Благодаря этим мероприятиям Цзямусы стремится создать международную влиятельную платформу для культурных и туристических обменов между Китаем и Россией, создать новые сценарии потребления культурного туризма, укрепить свою роль в качестве центра приграничного туризма в Хэйлунцзяне и внести свой вклад в усилия провинции по созданию новых ворот для открытия на север.