На форуме «Инженеры будущего» «Вертолеты России» представили опыт создания современной вертолетной техники

Образовательную программу, практические инженерные задания и масштабную экспозицию представил холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех на XIV Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», который состоялся в Тульской области. По итогам командного зачета представители холдинга заняли второе место, оставив позади 70 команд со всей России. Всего форум объединил тысячу молодых специалистов из 56 регионов страны и более чем 60 иностранных государств.

В рамках программы «ПРО ВЕРТОЛЕТЫ», организованной холдингом, обучение прошли 60 специалистов. Среди них — 40 сотрудников предприятий «Вертолетов России» и 20 представителей других организаций. Для участников были организованы лекции, посвященные современным материалам, технологиям проектирования винтокрылых машин и актуальным направлениям развития отрасли.

Как сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского регионального отделения Союзмаша России Николай Колесов, основной акцент программы был сделан на практической работе. Он пояснил, что участники, работая в командах, создавали проекты вертолетов с учетом требований потенциальных заказчиков из разных стран, разрабатывали национальные варианты окраски машин и готовили стратегии их продвижения на рынке. Кроме того, на площадке холдинга демонстрировался импортозамещенный вертолет «Ансат» в санитарном исполнении, а благодаря авиационному тренажеру каждый желающий мог почувствовать себя в роли пилота.

В общедоступной деловой программе форума, проходившей в шале «Вертолетов России», приглашенные холдингом эксперты рассказали о том, как винтокрылая техника применяется при выполнении уникальных задач.

Специальный образовательный трек был подготовлен и для детей. В нем приняли участие 350 воспитанников лагеря «Звездный», для которых организовали мастер-классы, воркшопы, деловые игры и интерактивные конкурсы.

XIV Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» собрал в Тульской области тысячу молодых специалистов из 56 российских регионов и 61 страны мира. Госкорпорацию Ростех на мероприятии представляли более 200 экспертов из 12 компаний.