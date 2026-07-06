Банк Уралсиб запустил курьерский сервис для дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса

Финансы
6 июля 2026

Банк Уралсиб запустил курьерский сервис, который позволяет дистанционно открывать расчетные счета и обслуживать клиентов малого и среднего бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка. Возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб доступны в Астрахани, Владикавказе, Кирове, Костроме, Махачкале, Нальчике, Чебоксарах, Элисте. В этих городах теперь можно открыть счет и получить бизнес-карту с курьерской доставкой.

Также возможности курьерского сервиса при открытии расчетного счета стали доступны и для новых бизнес-клиентов в трех городах присутствия банка – Краснодаре, Оренбурге и Ставрополе.

Задача специалистов курьерского сервиса помочь оформить документы в удобное время и в удобном для клиента месте. После этого клиент сможет выполнять ежедневные текущие операции в удобном, функциональном и безопасном интернет-банке или мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн. А подача заявки на дистанционное открытие расчетного счета и оформление продуктов банка осуществляется на сайте банка.

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