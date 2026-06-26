Эхо, которое нельзя заглушить: почему психологическая травма заставляет нас возвращаться к прошлому опыту

Психологическая травма не подчиняется линейному времени. Она не остается в прошлом, как прочитанная книга или просмотренный фильм. Напротив, она живет в настоящем, затаившись в глубинах психики и тела, и терпеливо ждет момента, чтобы снова заявить о себе. Как отмечает психолог Наталья Кириллова, это повторение происходит не из садистского желания причинить боль, а из отчаянной потребности быть услышанной. Травма — это незавершенный гештальт, крик о помощи, который застрял между тогда и сейчас, требующий признания, проживания и интеграции. Пока этот крик не будет услышан, психика будет бессознательно воссоздавать условия для его звучания снова и снова.

Кириллова Наталья Николаевна Психогенеалог.

Специалист по роду, родовым сценариям и установкам

Что на самом деле скрывается за словом «травма»

В обывательском понимании травма — это просто плохое, страшное событие. Но с точки зрения психологии, особенно в работах таких гигантов, как Бессел ван дер Колк и Пьер Жане, травма — это опыт, который психика не смогла переварить и интегрировать в общую ткань личности. Это момент, когда защитные механизмы оказались пробиты, а способность регулировать эмоции — парализована. Зигмунд Фрейд описывал это состояние как беспомощность Эго перед лицом непреодолимого стимула.

Ключевая особенность травмы в том, что она часто минует вербальную память. Интенсивный ужас, стыд или гнев блокируют речевые центры мозга в момент события. Поэтому воспоминание сохраняется не как связный рассказ («случилось то-то и то-то»), а как фрагментарные ощущения: запах, звук, сжатие в груди, внезапный приступ паники. Это имплицитная память — знание тела, которое помнит опасность, даже если разум забыл детали. Важно понимать субъективность травмы: то, что для одного станет временным стрессом, для другого, особенно если событие произошло в детстве в период формирования личности, может стать фундаментальной трещиной в структуре «Я».

Призраки в повседневности: как травма управляет взрослой жизнью

Травма редко проявляется в виде ярких вспышек воспоминаний, как в кино. Чаще она маскируется под необъяснимые, иррациональные реакции, которые кажутся окружающим преувеличенными, но для самого человека являются единственно возможной реальностью.

Паника: молчание партнера или терапевта всего на несколько секунд может вызвать лавинообразное чувство брошенности и катастрофы.

Взрывная агрессия: невинное замечание или критика провоцируют ярость, несоизмеримую с ситуацией. Это реакция древней системы защиты на воспринимаемую угрозу.

Хроническое одиночество: ощущение «меня никто не видит и не понимает» преследует человека даже в самых заботливых и любящих отношениях.

Сценарное повторение: человек раз за разом выбирает партнеров, которые эмоционально холодны, контролируют или игнорируют его, бессознательно воспроизводя динамику отношений с травмирующим родителем.

Психосоматика: головные боли, ком в горле, проблемы с пищеварением, хроническое напряжение в шее — тело продолжает носить броню, которая когда-то спасала жизнь, но теперь душит.

Карл Юнг называл такие явления «чувственно-окрашенными комплексами». У них нет четкого сюжета, но есть огромная энергетическая заряженность. Они действуют как автономные части личности, перехватывая управление в моменты триггеров, заставляя взрослого человека реагировать как испуганный ребенок.

Парадокс повторения: зачем мы наступаем на одни грабли?

Самый мучительный вопрос: почему мы сами создаем ситуации, которые причиняют нам боль? Почему жертва насилия может оказаться в отношениях с абьюзером? Почему тот, кого бросали, выбирает недоступных партнеров?

Ответ кроется в механизме, который психоанализ называет «навязчивым повторением». Бессознательное не хочет страдать ради страдания. Оно хочет завершить незавершенное. Травма ищет повторения, чтобы получить шанс быть прожитой по-новому. Это попытка психики вернуться в точку боли, но на этот раз — с позиции взрослого, обладающего ресурсами, и изменить исход. Это отчаянная попытка сказать: «На этот раз я выживу», «На этот раз меня услышат», «На этот раз я смогу остановить боль».

Например, человек, которого в детстве оставляли одного в темноте, может бессознательно провоцировать ситуации, где партнер уходит или игнорирует его. Тело помнит ужас одиночества и пытается воспроизвести его, чтобы наконец встретить этот страх лицом к лицу и пережить его иначе. Но без осознания этот цикл становится адом: ситуация повторяется, боль усиливается, а чувство беспомощности закрепляется. Разрыв возможен только в момент осознания: «Это не просто мой партнер такой плохой. Это моя старая рана открылась. Меня бросали тогда, и мне было страшно. Но сейчас я взрослый, и я не один».

Путь исцеления: от рассказа к ощущению

Работа с травмой отличается от обычной психотерапии. Часто бесполезно просто «рассказывать историю», особенно если она не доступна в словах. Терапия начинается с создания безопасности и восстановления контакта с телом.

Телесная регуляция. Первый шаг — научиться распознавать сигналы тела и успокаивать нервную систему. Клиент учится чувствовать: «Где сейчас живет страх?», «Как я могу дать себе опору прямо сейчас?». Цель — создать пространство, где страх не перерастает в панику, а остается проживаемым ощущением.

Пересмотр внутренних моделей. Многие убеждения, управляющие жизнью («Я неприемлем», «Мир опасен», «Любовь нужно заслужить»), были загружены в момент травмы как единственно верные стратегии выживания. Терапия помогает увидеть их искусственность и заменить на более адаптивные.

Встреча с эмоцией. Это самый деликатный этап. Речь не о том, чтобы быстро «прочувствовать и отпустить», а о том, чтобы позволить себе присутствовать рядом со своей болью без осуждения. Иногда человек чувствует лишь пустоту или онемение — и это тоже часть травмы, защита через диссоциацию. Уважение к этому онемению и медленное возвращение чувствительности — ключ к исцелению.

Жизнь вокруг боли: новая геометрия души

Распространен миф, что терапия должна полностью стереть травму, сделать так, «как будто ничего не было». Реальность иной природы. Травма не исчезает бесследно, но меняется её вес и влияние на жизнь.

Метафора исцеления звучит так: со временем не обязательно уменьшается сама боль, но значительно увеличивается пространство вокруг неё. По мере того, как человек накапливает ресурсы доверия к себе, учится выстраивать границы и получает опыт безопасных отношений, его личность расширяется. Травма перестает быть центром вселенной, вокруг которого вращается всё существование. Она становится одним из элементов биографии, важным, но не определяющим.

Когда травму начинают слышать, она теряет свою демоническую силу управления. Вы больше не являетесь своей травмой. Вы — человек, который пережил травматический опыт. Признание этого факта, право на слезы, на гнев, на ощущение несправедливости возвращает контроль. Свобода рождается не в забвении прошлого, а в полном присутствии в настоящем, где вы говорите себе: «Да, это было ужасно. Да, мне было больно. Но я выжил. И сейчас я здесь, живой, целый и способный выбирать свою жизнь».

Кириллова Наталья Николаевна Психогенеалог.

Специалист по роду, родовым сценариям и установкам