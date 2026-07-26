Аудит подтвердил соответствие предприятий нижнекамского шинного комплекса установленным стандартам

На предприятиях Шинного комплекса KAMA TYRES завершился плановый аудит интегрированной системы менеджмента. Проверка охватила ключевые процессы – от закупки сырья и организации производства до реализации готовой продукции.

В рамках аудита эксперты оценили работу системы менеджмента в области качества, экологического менеджмента и охраны труда. По итогам проверки подтверждено соответствие процессов действующим международным и государственным стандартам.

Эксперты отметили эффективность системы менеджмента, вовлеченность руководителей и сотрудников в ее развитие, а также отсутствие значительных несоответствий.

Интегрированная система менеджмента объединяет взаимосвязанные процессы и требования в области качества продукции, экологической безопасности и охраны труда. Такой подход позволяет контролировать производственные процессы на всех этапах, системно оценивать риски и определять направления для дальнейшего совершенствования.

Полученные по итогам аудита рекомендации будут использованы для развития системы менеджмента и повышения эффективности работы предприятий Шинного комплекса KAMA TYRES.