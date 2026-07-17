Елена Кипер представила сингл «Невесомы»

Автор, продюсер, режиссёр и создатель десятков известных хитов Елена Кипер представляет новый сингл «Невесомы», который 19 июня вышел на всех цифровых музыкальных платформах и сразу залетел в топы многих плейлистов.

Песня создана в творческом союзе с проектом Astero и его участниками — Иваном и Алексом. Это сотрудничество продолжается уже много лет. За это время музыканты стали не только соавторами ряда работ Елены Кипер, но и людьми, с которыми она сформировала особый музыкальный язык.

Именно Astero во многом определяли звучание и саунд некоторых проектов, над которыми Елена работала как продюсер. В частности, они принимали участие в создании музыкального решения песни «Всё будет хорошо» для Дмитрия Маликова. Позже совместная работа продолжилась и в других крупных проектах, куда Елена приглашала музыкантов уже как автор и продюсер.

Но однажды очередь дошла и до неё самой.

В прошлом году Елена Кипер приняла решение вернуться к собственному исполнительскому пути. После переиздания альбома проекта «Ничья» под названием «Навсегда» и выпуска новых авторских работ стало понятно, что накопился материал для целого альбома. Однако было принято решение выпускать песни постепенно — сингл за синглом, позволяя каждой композиции прожить собственную жизнь и найти своего слушателя.

«Невесомы» — одна из таких песен.

Она была написана достаточно давно и долгое время ждала своего часа. Как это часто бывает в творчестве Елены Кипер, песня появилась словно сама собой — сначала пришли слова, затем музыка, а уже потом жизнь начала подтверждать её смысл.

«Со мной песни часто поступают удивительным образом. Они приходят не как воспоминания о прошлом, а как предчувствие будущего. Сначала рождается песня, а потом события начинают складываться вокруг неё. Иногда мне кажется, что песни знают о нашей жизни больше, чем мы сами», — говорит Елена.

«Невесомы» — это история встречи мужчины и женщины, которые узнают друг друга не разумом, а сердцем. Сначала возникает притяжение, затем близость, а потом желание соединить свои судьбы в одно целое.

Песня рассказывает о любви как о естественной созидательной силе. О том, что встреча двух людей — это не случайность, а начало большого пути, на котором появляется не только семья, но и продолжение жизни. В композиции есть тонкий намёк на рождение нового человека — как высшего воплощения любви двух людей.

При этом «Невесомы» лишены привычной драматургии страданий, конфликтов и эмоциональных качелей. Это лёгкая, светлая песня о любви, в которой нет места боли и разрушению.

«Мне хотелось написать песню о том, что любовь — это радость. Сегодня очень много историй о сложных отношениях, преодолении и драме. Но настоящая любовь делает человека легче. Она раскрывает его лучшие качества. Она помогает стать собой. Именно в любви, наполненной радостью, рождается желание создавать, строить семью, заботиться друг о друге и о будущем», — рассказывает автор.



Особую символичность этой истории придаёт тот факт, что в момент создания песни Елена только познакомилась с человеком, который впоследствии стал её мужем. Тогда она ещё не знала, какую роль он сыграет в её судьбе. Но песня уже существовала.

Сегодня автор признаётся, что, оглядываясь назад, воспринимает «Невесомы» как своеобразное пророчество.

«В тот момент я ещё ничего не знала о будущем. Но песня уже пришла. Иногда мне кажется, что именно песни выбирают нас и ведут вперёд. Они словно открывают дверь в ту жизнь, которая только собирается произойти», признается Елена. Проект реализуется при поддержке

Президентского фонда культурных инициатив.