На западе Москвы в клубном доме Springs завершается возведение монолитных конструкций

В клубном доме премиум-класса Springs на западе Москвы идет активная фаза строительства. По данным девелоперской компании UNIQ Development, монолитные работы приближаются к завершению, параллельно идут монтаж фасадов и инженерных систем, а также отделка подземной части комплекса.

Скорость возведения одного этажа достигает рекордные 5−7 дней, сейчас монолитные работы находятся на уровне 23 этажа. Завершение планируется уже в середине лета.

В подземной части здания продолжается монтаж механических и инженерных систем. В паркинге выполняется стяжка полов, штукатурка стен, а также чистовая отделка технических помещений, где в дальнейшем будет размещаться инженерное оборудование комплекса.

Параллельно ведутся фасадные работы. Выполняется монтаж светопрозрачных конструкций, благодаря которым квартиры будут наполнены естественным светом, а жители смогут наслаждаться видами на Филевский парк, Москву-реку и панораму города. Отдельное внимание уделено мокапу фасада — эталонному участку, который позволяет в полном объеме оценить будущие архитектурные решения проекта.

Wellness-резиденции Springs — премиальный клубный дом на западе Москвы в окружении Филевского парка. Главная особенность проекта — собственный wellness-центр на первом этаже, в котором будет все для ментальной и физической перезагрузки: фитнес-зал с бассейном, SPA с хаммамом, пространства для йоги, бьюти-зона с массажным кабинетом. Также предусмотрены двухуровневый подземный паркинг на 176 машино-мест и 68 келлеров.

Помимо панорамных квартир, в доме представлены таунхаусы и пентхаусы. Уже стартовали продажи эксклюзивных предложений с патио и с террасами на первых и последних этажах. Все квартиры передаются с дизайнерской чистовой отделкой в светлой или темной гамме. Площадь лотов варьируется от 62 до 348 кв. м. Стоимость начинается от 64,7 млн рублей.

Архитектурную концепцию комплекса с плавными бионическими линиями разработало международное бюро Tabanlioglu Architects, концепцию благоустройства — бюро Wowhaus, дизайн интерьеров — бюро Quadro Room, концепцию лобби — Lazaro Rosa-Violan.