Свежий релиз серверной и десктопной версии Р7 команда: трансляции в соцсети и чаты внутри звонка

Обновлённые версии десктопного приложения и серверного клиента Р7 команда предложат пользователям новые возможности. Теперь доступна организация трансляций в соцсети, а в окне звонка будут отображаться не только его участники, но и текстовый чат: закрывать окно звонка, чтобы им воспользоваться, больше не придётся.

В числе важнейших новинок серверного и десктопного клиентов — возможность транслировать звонки в социальные сети, поддерживающие стриминг. Функция расширяет сценарии использования сервиса. Теперь можно проводить полноценные обучающие сессии, презентации и другие онлайн-события, и участвовать смогут не только сотрудники и пользователи, пришедшие по гостевым ссылкам, но и широкая внешняя аудитория.

Другим ключевым нововведением релиза стала интеграция чата непосредственно в интерфейс звонка. В верхней панели окна звонка появилась соответствующая кнопка. Теперь пользователям не нужно переключаться между окнами или сворачивать конференцию, чтобы просмотреть переписку, уточнить детали обсуждения или отправить сообщение коллегам.

В новой серверной версии оптимизирована работа чатов: увеличены скорость и стабильность. В десктопном клиенте стабилизирована работа встроенных уведомлений о новых сообщениях на рабочем столе, которые видят пользователи, даже когда окно приложения свёрнуто.

Также были доработаны инструменты проведения онлайн-встреч. Улучшен полноэкранный режим, переработана логика отображения панели инструментов и правой боковой панели, а управление участниками конференции стало более наглядным. Эти изменения призваны сделать проведение совещаний более комфортным и снизить количество лишних действий во время звонков.