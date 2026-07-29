Светлана Листопадова о будущем стройотрасли: «Сегодня это вопрос качества жизни, а не квадратных метров»

В Москве подвели итоги Национальной бизнес-премии «Строительство. Инфраструктура. Финансы – 2026». На церемонии наградили компании и специалистов, чьи проекты связаны с развитием строительства, городской инфраструктуры, архитектуры, инженерии и рынка недвижимости. Одной из главных тем мероприятия стало изменение подходов к развитию российских городов.

Как отметила основатель премии Светлана Листопадова, строительная отрасль сегодня переживает серьезную трансформацию. По ее словам, все большее внимание уделяется не отдельным объектам, а комплексному развитию территорий, современной инфраструктуре и созданию комфортной среды для жизни.

«Сегодня строительство – это уже не только квадратные метры. Все большее значение приобретают технологии, экологические решения и качество городской среды, в которой будут жить люди», – сказала Листопадова.

В ходе деловой программы обсуждались и вопросы финансирования крупных инфраструктурных проектов. Председатель Совета по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ Владимир Гамза считает, что для реализации масштабных программ отрасли потребуются новые механизмы привлечения капитала. Среди них он назвал облигационные займы, закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости и цифровые финансовые активы.

Экспертный совет премии объединил представителей строительной отрасли, архитекторов, ученых и специалистов инвестиционного рынка. Именно они определяли победителей в различных номинациях. Среди них: председатель контрольно-ревизионной комиссии РСПП Евгения Богатова, руководитель направления городских технологий Фонда «Сколково» Юрий Хаханов, заместитель председателя Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Андрей Толстиков, профессор Московского архитектурного института Станислав Кулиш, эксперт в области дизайна интерьеров и мебели с углубленной специализацией в устойчивом (экологичном) дизайне, материальном искусстве и психологии пространства Анастасия Савельева, эксперт по управлению клиентским опытом и операционными процессами, специализирующийся на построении систем удержания клиентов и прогнозировании их поведения в сфере недвижимости Валентин Куликов, эксперт федерального уровня в сфере строительных инноваций и технологий Хамидулла Шарипов, эксперт в сферах лизинга, финансов и строительства Сергей Канаев, а также другие архитекторы, инженеры и специалисты в сфере градостроительства.

В числе лауреатов оказалась группа компаний «КрашМаш», отмеченная за развитие технологий экологичного демонтажа зданий. Компания внедряет систему «умного сноса», при которой строительные материалы проходят сортировку и возвращаются во вторичный оборот.

За вклад в сохранение архитектурного наследия награду получил исторический банный комплекс «Сандуны». Генеральный директор Олег Белориха подчеркнул, что одной из главных задач остается бережное сохранение памятника архитектуры и его исторических интерьеров.

Лучшим социальным проектом признано общественное пространство «Прайм-парк» в Краснодаре, созданное компанией «СК Гарантия». Основатель компании Лев Федоренко считает, что современные города должны проектироваться с учетом интересов будущих поколений и долгосрочного развития городской среды.

Лауреатом в номинации «Эко-урбанист года» стал Владимир Лифантьев. Разработанная им модель гражданской медиации помогает находить компромисс между жителями, девелоперами и органами власти при реализации градостроительных проектов.

Победителем в номинации «Агентство недвижимости года» стало агентство LifeStyle. Его генеральный директор Оксана Чиркова (Лукауске) отметила, что покупатели жилья сегодня все чаще обращают внимание не только на стоимость объекта, но и на его юридическую чистоту, качество строительства и перспективы дальнейшей эксплуатации.

Также награды получили представители смежных отраслей. Андрей Матвиенко стал лауреатом в номинации «Управленец года в нефтегазовой отрасли», а Евгений Кузьмин – победителем в категории «Топ-менеджер года в области энергетики и энергобезопасности».

Председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова обратила внимание, что среди участников премии становится больше проектов, связанных с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. По ее словам, современное строительство все активнее использует инновационные решения, которые помогают сделать города более удобными, безопасными и экологичными.

По мнению участников мероприятия, строительная отрасль сегодня решает гораздо более широкий круг задач, чем раньше. Помимо возведения новых объектов, речь идет о развитии инфраструктуры, сохранении культурного наследия, внедрении современных технологий и создании условий, напрямую влияющих на качество жизни людей.

Партнерами мероприятия выступили: “Философи Профессионал”, ANDRE KRITS, Siberina, MOLO – бутик-отель, Grand Float, “Воды здоровья”, “ТортоФФ”, “Вкус Благости”, “БоксГурме”.

Официальные партнеры:Комитет по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ; Центр стратегических коммуникаций при ТПП РФ; Союз пиарщиков России; Альянс бизнес-структур и предпринимателей Юго-Восточной Азии (B2BASEAN); Российско-азиатский Союз промышленников и предпринимателей; Фонд «Сколково»; Вселенский нетворкинг; Клуб инвестиционного нетворкинга и Партнёрства инвестиционных сообществ InvestmentPartners; Российская гильдия управляющих и девелоперов.