Свадьба без кринжа: 7 вещей, которые сегодня раздражают гостей больше всего

Если спросить людей, что они больше всего запомнили с чужих свадеб, большинство вряд ли вспомнит цвет скатертей, форму бокалов или сорт пионов в букете невесты. Зато почти каждый вспомнит трехчасовую фотосессию молодоженов, во время которой гости бесцельно бродили по территории ресторана, бесконечные тосты от дальних родственников или момент, когда после пяти часов на каблуках хотелось не танцевать, а вызвать такси и поехать домой.

За последние несколько лет свадьбы заметно изменились. Пары стали гораздо реже организовывать праздник по принципу «так принято» и все чаще задают себе другой вопрос: «А будет ли нам и нашим близким действительно хорошо в этот день?»

По словам основателя свадебного салона MEGADAY Лейсан Замиловой, именно это сегодня становится главным свадебным трендом. «За годы работы я подметила, что еще несколько лет назад многие невесты были готовы терпеть неудобства ради красивой картинки. Тяжелое платье, огромный список гостей, бесконечный сценарий просто потому, что «так положено». Сегодня девушки приходят совсем с другим запросом. Они хотят прожить этот день, а не просто пережить его. И гости для них становятся не массовкой, а важной частью праздника», — рассказывает Лейсан.

В свадебном салоне MEGADAY, который работает уже более двадцати лет и ежедневно сопровождает невест на всех этапах подготовки к свадьбе, отмечают, что современная свадьба становится гораздо более личной, искренней и ориентированной на комфорт всех участников.

1. Гости больше не готовы ждать молодоженов по несколько часов

Одна из самых распространенных свадебных историй выглядит примерно одинаково: после регистрации молодожены отправляются на многочасовую фотосессию, а гости остаются ждать начала банкета. Кто-то пытается поддерживать разговор, кто-то начинает активно изучать меню, а кто-то уже к середине ожидания мысленно составляет маршрут до дома.

Еще пять-семь лет назад подобный сценарий считался абсолютно нормальным. Сегодня все больше пар понимают, что гости приходят на свадьбу не ради ожидания.

«В моей практике бывает разное. Недавно у нас была пара, которая принципиально не хотела оставлять гостей одних. Ребята организовали большую фотосессию за несколько дней до свадьбы, а в день торжества сделали только короткую съемку после церемонии. Позже невеста призналась, что именно благодаря этому они действительно прожили свой праздник вместе с близкими, а не провели половину дня перед камерой», — вспоминает Лейсан.

2. Бесконечные тосты постепенно уходят в прошлое

Пожалуй, нет человека, который хотя бы раз не сидел на свадьбе, где поздравления родственников занимали больше времени, чем танцы, музыка и само общение.

Современные гости все меньше готовы проводить несколько часов, слушая длинные речи людей, которых они часто даже не знают. Люди ценят живые эмоции и общение гораздо больше, чем строгое следование сценарию. Молодожены все чаще заранее договариваются, кто действительно будет выступать с поздравлениями, а кто сможет сказать несколько теплых слов в неформальной обстановке.

«Пары наконец перестали бояться сокращать программу. Если раньше многие соглашались на определенные элементы только потому, что этого ждали родители, то сейчас молодожены гораздо чаще выбирают сценарий, который отражает именно их характер», — говорит эксперт.

3. Слишком сложный дресс-код больше раздражает, чем вдохновляет

Идея свадьбы в определенной цветовой гамме сама по себе прекрасна. Но когда гостям предлагают найти платье строго в оттенке шалфея, дополнить образ золотыми аксессуарами и обязательно надеть определенную обувь, романтика подготовки быстро сменяется легким раздражением.

Современные пары постепенно отходят от жестких требований. Вместо строгих ограничений они предлагают гостям общую палитру или несколько возможных вариантов образов. Практика показывает, что такой подход позволяет сохранить эстетику праздника и одновременно избавляет гостей от лишнего стресса.

4. Свадьба ради социальных сетей больше не кажется хорошей идеей

Несколько лет назад индустрия буквально жила идеей идеальной картинки. Молодожены сохраняли сотни референсов, строили расписание дня вокруг съемок и иногда проводили перед камерой больше времени, чем друг с другом.

В результате гости нередко оказывались в роли статистов, которые часами ждут окончания очередной постановочной съемки, пока праздник фактически поставлен на паузу. Вместо общения с близкими и совместных воспоминаний многие свадьбы превращались в бесконечное производство контента.

Сегодня все больше пар отказываются от этого подхода, выбирая репортажную съемку и стараясь проводить больше времени вместе с гостями. Именно такие свадьбы чаще всего получаются самыми живыми, искренними и эмоциональными.

5. Навязчивые конкурсы и принудительное участие больше никому не нравятся

Еще совсем недавно ни одна свадьба не обходилась без обязательных конкурсов, в которых гости должны были участвовать независимо от собственного желания. Однако сегодня многие признаются, что именно этот момент вызывает у них наибольший дискомфорт.

Просьбы срочно выйти в центр зала, станцевать, спеть, рассказать историю знакомства с молодоженами или принять участие в сомнительных активностях нередко вызывают скорее неловкость, чем веселье.

Современные пары все чаще отказываются от принудительных развлечений в пользу более свободного формата, где гости сами решают, насколько активно они хотят участвовать в программе.

6. Экономия на комфорте гостей быстро портит впечатление о свадьбе

Даже самая красивая площадка и безупречный декор не спасут праздник, если гостям элементарно неудобно.

Долгие переезды между локациями, отсутствие мест для отдыха, недостаточное количество еды, слишком жаркое помещение, отсутствие воды в летнюю жару или затянувшаяся программа способны испортить впечатление даже от идеально организованной свадьбы.

Современные пары все чаще понимают, что забота о комфорте гостей является не менее важной частью подготовки, чем выбор декора или составление меню. В конечном итоге именно атмосфера и внимание к деталям чаще всего остаются в памяти гостей спустя годы.

7. Непрофессиональные фотограф и видеограф почти всегда приводят к разочарованию

Еще один тренд, который специалисты свадебной индустрии наблюдают все чаще, это попытка сэкономить на фото- и видеосъемке, попросив друзей поснимать праздник на телефон.

По словам Лейсан, именно об этом решении многие пары жалеют спустя годы.

«На протяжении более 20 лет существования MEGADAY мы наблюдаем одну главную тенденцию: свадьба проходит один раз, а воспоминания остаются навсегда. Можно отказаться от каких-то второстепенных расходов, но экономить на фотографе, видеографе или собственном комфорте я бы точно не советовала. Более того, сегодня многие пары приглашают сразу двух специалистов, чтобы сохранить как можно больше эмоций и деталей этого дня».

В конечном итоге гости забудут оттенок салфеток, но точно запомнят атмосферу праздника. И, кажется, именно это современные пары наконец поняли.

Идеальная свадьба начинается не с списка трендов, а с любви к себе и отказа от компромиссов. Именно поэтому в салоне проводят бесплатные примерки со стилистами, помогают невестам найти свой образ среди сотен моделей от известных дизайнеров и сопровождают девушек на всех этапах подготовки к свадьбе. Многие клиентки признаются, что после первой примерки продолжают общаться со своими стилистами еще долгие годы.