«Бургер Кинг» ускорил приёмку и решил вопросы по Честному ЗНАКу

Требования Честного ЗНАКа к учёту разливного пива в HoReCa стали для многих головной болью. Для «Бургер Кинг»— точкой роста. Сеть из 800+ ресторанов перенесла рутинные операции на мобильные терминалы, сократила время инвентаризации на 33% и построила масштабируемую систему работы с маркировкой.

Когда требования системы маркировки обнажают внутренние проблемы

Любой крупный ритейл или сеть общепита сталкивается с классической дилеммой: как соблюдать строгие правила учёта, не тормозя при этом операционку. В 2023 году сегмент HoReCa получил чёткое распоряжение от Честного ЗНАКа — наладить отчётность по обороту разливного пива.

Для сети такого масштаба, как «Бургер Кинг», — с 800+ ресторанами по всей России — это означало:

тысячи операций с кодами DataMatrix ежемесячно;

риск ошибок при ручном вводе;

привязка сотрудников к стационарным ПК.

Команда «Бургер Кинг» решила не просто закрыть требование регулятора, но полностью пересмотреть подход к товарным операциям.

«Приёмка у нас проходила так: машина приезжала, ребята глазами проверяли груз, подписывали бумаги, бежали к компьютеру и вносили данные в систему», — рассказала Ирина Роготнева, руководитель проектов по маркировке «Бургер Кинг».

В сети ресторанов быстрого питания пришли к выводу, что заставлять линейный персонал осваивать сложные ERP-интерфейсы — путь в никуда. Нужно было решение, которое работало бы прямо на складе, у бара, в зоне разгрузки.

Нужны мобильность, интеграция и работа без интернета

Выбор инструмента для автоматизации работы с Честным ЗНАКом нередко начинается с понимания, что вся эта система должна расти вместе с бизнесом. То есть что просто сканера для считывания кодов будет недостаточно. Здесь нужна гибкая платформа, готовая к кастомизации и масштабированию под будущие группы маркировки.

«Бургер Кинг» остановился на мобильном приложении «Магазин 15» для ТСД от Клеверенс с последующей глубокой интеграцией в учётную систему Axapta через Inventory API. Ключевым условием стала возможность работать с терминалами сбора данных оффлайн. Связь в ресторанах быстрого питания — вещь нестабильная, а остановки из-за регулярно пропадающего соединения по Wi-Fi в ежедневной логистике недопустимы.

На ТСД перенесли:

Поэкземплярную приёмку товара с проверкой DataMatrix; Инвентаризацию (сканирование, взвешивание, ручной ввод с валидацией); Перемещения между ресторанами с контролем остатков; Постановку кег на кран с автоматической проверкой статуса марки.

«Мы связали решение Клеверенс с Axapta через Inventory API. Данные сохраняются в специальных таблицах: общая информация, детали операции, коды маркировки. Плюс коннектор для проверки легальности кег в Честном ЗНАКе» – пояснил Евгений Яицкий, руководитель проектного отдела Клеверенс

Архитектуру решения выстроили так, чтобы данные сначала сохранялись локально на терминале сбора данных, а при появлении сети автоматически синхронизировались с сервером. При таком механизме не возникает потери и дублирования данных. Техническая реализация потребовала тонкой настройки: в Axapta создали специальные таблицы для документов, деталей операций и самих кодов маркировки, а также разработали коннектор для валидации статусов в государственной системе.

И тогда результат превысит ожидания

Внедрение масштабных IT-решений всегда сопровождается ожиданием и внутренней проверкой гипотез. И чтобы в последующем оценить успешность перехода на автоматизированный учёт, нужно перед запуском проекта заложить определённые показатели эффективности, смоделировать сценарии нагрузок и зафиксировать набор KPI.

Перед стартом проекта команда «Бургер Кинг» ставила перед собой вполне конкретные планки: сократить время инвентаризации на 25%, а приёмки — примерно на треть. Однако реальная эксплуатация показала, что мобильный подход даёт больший эффект, чем расчётные модели.

Спустя полгода работы в новой системе метрики превзошли первоначальные ожидания:

Время инвентаризации сократилось на 33%

Сотрудники больше не тратят время на ручной пересчёт и последующий ввод данных в систему учёта: терминалы сами агрегируют информацию, проверяют соответствие и в моменте фиксируют отклонения.

Сотрудники больше не тратят время на ручной пересчёт и последующий ввод данных в систему учёта: терминалы сами агрегируют информацию, проверяют соответствие и в моменте фиксируют отклонения. Приёмка товара стала быстрее на 60%

Сканирование коробов, автоматический подсчёт и мгновенная сверка с плановыми поставками убрали необходимость «бегать к компьютеру» и заполнять табличные данные вручную. Это ускорило разгрузку и вывод продукции на кухню.

Сканирование коробов, автоматический подсчёт и мгновенная сверка с плановыми поставками убрали необходимость «бегать к компьютеру» и заполнять табличные данные вручную. Это ускорило разгрузку и вывод продукции на кухню. Нагрузка на ERP-систему снизилась до минимума

Большинство рутинных операций теперь выполняется непосредственно в зонах хранения и продаж, а в учётную систему попадает уже готовый, проверенный пакет данных.

Большинство рутинных операций теперь выполняется непосредственно в зонах хранения и продаж, а в учётную систему попадает уже готовый, проверенный пакет данных. Ошибки при вводе данных практически исключены

Встроенная валидация, автоматические подсказки и блокировка некорректных или просроченных кодов маркировки свели человеческий фактор к нулю.

Руководитель проектов по маркировке «Бургер Кинг»: «Мы планировали сократить инвентаризацию на 25%, приёмку — на 35%. Фактические показатели превзошли ожидания».

Эти цифры стали основой для масштабирования системы на всю сеть и постепенного переноса дополнительных процессов в мобильный контур.

3 вывода из проекта

Любой масштабный запуск — это всегда стресс-тест как для внедряемого решения, так и для управления изменениями. Главное — понять, что технологии не решают проблемы сами по себе. Нужно обязательно адаптировать выбранный инструмент под реальные рабочие процессы и людей.

Команда «Бургер Кинг» сместила фокус с чисто технического внедрения на пользовательский опыт и культуру принятия нововведений. И пришла к следующим выводам:

Интерфейс

Добавляем подсказки, проверки, единый визуал — и сотрудники осваивают ТСД быстрее, а техподдержка получает меньше запросов.

Добавляем подсказки, проверки, единый визуал — и сотрудники осваивают ТСД быстрее, а техподдержка получает меньше запросов. Офлайн-режим

Даже в крупных городах связь может быть нестабильна. Архитектура с локальным кэшем и авто-синхронизацией — маст-хэв для розницы и HoReCa.

Даже в крупных городах связь может быть нестабильна. Архитектура с локальным кэшем и авто-синхронизацией — маст-хэв для розницы и HoReCa. Начинайте с главной проблемы, масштабируйте на все процессы

Формальным триггером автоматизации стал Честный ЗНАК, но реальная выгода проявилась в оптимизации приёмки, инвентаризации и логистики.

«На рынке много IT-компаний. Но на проекте ты работаешь с конкретными людьми. Нам повезло: команда Клеверенса смотрела на наши процессы глазами ребят в ресторанах и вместе с нами делала удобный инструмент», — рассказала Ирина Роготнева.

Что дальше?

Технологические проекты в ритейле и общепите редко имеют финальную точку. Скорее, они задают вектор развития. Успешный запуск одного модуля становится основанием для пересмотра смежных процессов: то, что начиналось как решение узкой регуляторной задачи, естественным образом перерастает в комплексную оптимизацию операционки.

В планах «Бургер Кинг» на 2026 год продолжить переносить административные задачи на терминалы сбора данных, чтобы окончательно освободить сотрудников ресторанов от рутины и направить их время на улучшение сервиса и повышение качества продукции. Регуляторные требования будут меняться, но базовый принцип останется прежним: автоматизация должна работать на людей, а не создавать новые барьеры.

«Не бойтесь новых вызовов — они помогают посмотреть свежим взглядом на устоявшиеся процессы и сделать их эффективнее», – заключила Ирина Роготнева

Как справедливо замечают в сети ресторанов быстрого питания, нововведения редко бывают удобными, но именно они заставляют пересматривать устоявшиеся схемы и находить более эффективные пути. История с маркировкой в «Бургер Кинг»— наглядное доказательство того, что соблюдение правил и операционная эффективность могут идти рука об руку, если подойти к задаче системно и подбирать технологические решения с прицелом на реальные рабочие сценарии.