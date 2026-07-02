Уголовный риск-менеджмент в системе управления бизнесом 2026 г.

Бизнес
3 июля 2026

В 2026 году уголовный риск-менеджмент трансформировался: от реактивного реагирования к превентивной системе. Ключевой драйвер — усиление ответственности физических лиц (руководителей) и глобальное антикоррупционное давление. Профилактика становится стратегической инвестицией в стоимость бизнеса и доверие инвесторов.

Центральный инструмент — стандарт ISO 37001:2025 «Системы противодействия коррупции» (ISO/TC 309).

Взаимодействие с правоохранителями: от конфронтации к партнёрству

Модель меняется: международное сотрудничество (совместные следственные группы, обмен данными) становится нормой. Компания должна быть готова к вниманию сразу нескольких юрисдикций.

Стратегический инструмент — добровольное раскрытие нарушений. Полное и своевременное заявление переводит диалог из режима «следствие» в «сотрудничество», что может дать отказ от преследования или смягчение наказания. Однако сохраняется двойственность: фокус на привлечении именно физических лиц (а не компаний) создаёт дилемму между сотрудничеством и личными рисками для руководства. Эффективны механизмы несудебного урегулирования.

Взаимодействие с правоохранителями: от конфронтации к партнёрству

Внутренние расследования стали высокотехнологичным процессом. Применяются Big Data Analytics и ИИ для выявления аномалий, анализа транзакций и коммуникаций. Внутренний финансовый контроль и аудит — уже не фиксация нарушений, а создание барьеров для их совершения (закупки, платежи). Роль независимых внешних аудиторов усиливается: они становятся каналом раннего выявления коррупционных рисков. Выбор аудитора — стратегическое решение.

1. Проактивная профилактика через культуру соответствия и ISO 37001:2025.

2. Готовность к диалогу с правоохранителями (план добровольного раскрытия, квалифицированные консультанты, технологии расследований).

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