Премия «Врач с большой буквы» поддержит развитие онконастороженности в первичном звене

Экспертная премия «Врач с большой буквы», учрежденная компанией «АльфаСтрахование — ОМС», в 2026 году будет вручена участковым терапевтам — за онконастороженность и раннее выявление злокачественных новообразований (ЗНО).

От участкового врача-терапевта во многом зависит, удастся ли распознать болезнь на той стадии, когда еще можно вылечить онкозаболевание: к нему пациент приходит с первыми жалобами. В 2026 году премия отмечает терапевтов, которые делают это лучше других.

Победители определяются совместно с главными внештатными специалистами регионов по итогам независимого аудита качества медицинской помощи.

В этом году учитываются результаты независимой экспертизы качества оказания медпомощи онкопациентам и число случаев, когда врач впервые выявил злокачественное новообразование на ранних (I–II) стадиях в визуальных локализациях — на коже, в молочной и щитовидной железах, полости рта, шейке матки, предстательной железе, прямой кишке и др.

Главная награда для лауреатов премии «Врач с большой буквы» — очная стажировка в ведущих федеральных медицинских центрах страны по индивидуальным программам, которые будут разработаны экспертами с учетом потребностей регионального здравоохранения и пожеланий самих победителей.

«Прогноз лечения пациентов с онкологическими заболеваниями во многом зависит от онконастороженности терапевта. Поэтому в 2026 году мы отмечаем именно врачей первичного звена. И главное здесь — возможность учиться у ведущих специалистов, которые разрабатывают клинические рекомендации и задают стандарты качества медицинской помощи в стране. Так, помогая одному терапевту, мы работаем на здоровье тысяч пациентов», — сказал генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

В 2026 году премию «Врач с большой буквы» получат 60 участковых терапевтов из 11 регионов: Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Омской, Челябинской областей и Краснодарского края. Премия проходит при поддержке региональных министерств и департаментов здравоохранения, главных внештатных специалистов и территориальных фондов ОМС.

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Премия «Врач с большой буквы» вручается с 2020 года медикам разных специальностей по результатам независимого аудита качества медицинской помощи. В разные годы лауреатами становились: врачи «красной зоны», спасавшие пациентов во время пандемии коронавирусной инфекции; врачи первичного звена — за вклад в реабилитацию пациентов после коронавируса; кардиологи и кардиохирурги; акушеры-гинекологи, неонатологи и врачи отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных; специалисты онкологической и гематологической служб — хирурги, химиотерапевты, радиотерапевты, взрослые и детские гематологи; участковые терапевты за ведение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и участковые педиатры за помощь новорожденным и малышам до двух лет.