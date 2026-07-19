Иностранцы в России, сказка на Оке и модный Кощей: в Тарусе стартует международный фестиваль «Амаркорд»

В информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая Международному культурному форуму-фестивалю «Амаркорд», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры и туризма Калужской области.

С 4 по 6 сентября 2026 года он в третий раз пройдет в Тарусе Калужской области. В этом году фестиваль выходит на новый уровень: из русско-итальянского форума он трансформируется в международную платформу с российской идентичностью.

Главный вопрос сезона – «Почему на Руси жить хорошо?». Трехдневная программа объединит искусство, кино, музыку, философию, моду и гастрономию.

«Мы искренне рады в третий раз принимать «Амаркорд» на Тарусской земле. За это время фестиваль вырос до международного уровня, и мы гордимся, что он проходит именно у нас. Такие события преображают малые города: привлекают туристов, создают новые смыслы, дают импульс развитию. Мы видим, как «Амаркорд» становится точкой притяжения, и убеждаемся, что культура – это лучший драйвер для небольших территорий», – сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Развитие малых городов через культуру – одна из ключевых задач фестиваля. Чтобы передать опыт реализации таких проектов, в 2026 году впервые запущен Акселератор креативных проектов «Амаркорд». Это образовательный интенсив для студентов и молодых специалистов креативных индустрий. Участники проходят онлайн-курс по продюсированию, маркетингу территорий, упаковке и продвижению проектов. В акселераторе уже 200 участников, а 20 лучших проектов представят на очном питчинге в Тарусе перед представителями культурных институций и потенциальными партнерами.

«Масштабные культурные проекты – не только пространство для творчества, но и инструмент международного диалога. Через фестиваль «Амаркорд» укрепляются профессиональные сообщества – Мастерская новых медиа, например, так как организаторы фестиваля – выпускники нашей программы, и создаются гуманитарные связи между странами. Для нас это пример того, как культура, образование и совместное творчество становятся частью долгосрочной нарративной политики, способной объединять людей вокруг общих ценностей и открывать новые возможности для сотрудничества», – отмечает Юлия Аблец, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа.

Помимо акселератора, в этом году вводятся и другие новые форматы. Один из них – сбор детских рисунков из России и других стран, чтобы показать, как видят Россию дети мира. Через их призму передать восприятие нашей страны, культуры, природы и всего, что в ней дорого. Также в программе – чтение сказок на берегу Оки, ток-шоу «Понаехали!» с иностранцами, которые нашли в России новый дом и модный перформанс «Носит ли Кощей black tie?», в рамках которого российские дизайнеры переосмысляют русские сказки и культурные архетипы, превращая их в современные образы.

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