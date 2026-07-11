В Москве прошел турнир по гольфу среди лидеров мнений рынка премиальной недвижимости

Еще недавно гольф в Москве был спортом редкого аристократического клуба, а неотъемлемыми спутниками игры были долгая дорога за город, большие турнирные поля и элитарный словарь. Однако за последние годы картина заметно изменилась. Гольф постепенно встроился в городскую карту досуга: где-то как большой спорт, где-то как светский ритуал, где-то как способ провести встречу не за столом ресторана, а на открытом воздухе.

Если смотреть на инфраструктуру, Москва и ближайшее Подмосковье уже развивают полноценные сети гольф-клубов. По открытой карте Ассоциации гольфа России в Москве и области сегодня можно насчитать около 18 точек, где играют, тренируются или впервые берут клюшку в руки: от городских клубов и крытых центров до больших загородных полей.

Вдвойне интересно, что одна из самых популярных гольф-локаций Москвы расположена в Крылатском — районе, где спорт буквально «встроен» в ДНК жителей. Чтобы подчеркнуть связь спорта, локации и образа жизни ее резидентов, московский премиальный девелопер СЗ «Сияние» организовал первые тренировки и дружеский гольф-турнир в недвижимости. Участниками мероприятия стали владельцы агентств недвижимости, брокеры и лидеры мнений в сообществе рынка недвижимости. Событие состоялось в гольф-клубе «Крылатское» на Островной улице.

Район Крылатское выбран неслучайно: здесь, помимо прочего, девелопер реализует клубный квартал «Крылатская 33». Спорт уже несколько десятилетий выступает обязательным элементом повседневности для его жителей. Поэтому друзей бренда «Крылатская 33» пригласили прочувствовать районный вайб и провести вечер за аристократическим спортом на крупнейшем гольф-поле Москвы.

Кстати, именно здесь, в Крылатском, гольфу можно учиться не только путем проб и ошибок на турнире. Помимо полноценного поля, там есть driving range — тренировочная зона, где можно не играть раунд, а просто учиться удару. Это делает клуб удобным не только для опытных игроков, но и для тех, кто впервые берет клюшку в руки. А дальше уже появляется выбор: остаться в формате редкого летнего досуга или постепенно перейти к регулярным тренировкам.

«Сегодня Крылатское остается одним из немногих районов Москвы, где спортивная инфраструктура формирует идентичность территории наравне с природным окружением. Гребной канал, велотрек, горнолыжный комплекс, многочисленные беговые и велосипедные маршруты, крупнейшее городское гольф-поле создают активную среду для жизни. Вместе с друзьями и партнерами мы ощутили атмосферу района, где спорт изящно встраивается в рутину и не требует серьезных временных затрат, ведь все нужное – уже рядом. Именно такой образ жизни предпочитают будущие резиденты клубного квартала «Крылатская 33», а расположение проекта открывает все возможности для регулярных и эффективных занятий», — поделился директор по маркетингу СЗ «Сияние» Михаил Забрамный.