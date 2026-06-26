Обретение внутренней свободы: как преодолеть созависимость – комментарий психолога 

С момента рождения человек находится в процессе формирования сложных привязанностей, эмоциональных связей и близких отношений. Одновременно с этим происходит его сепарация, становление собственной индивидуальности и психологической независимости. Рождение личности, или второе, психологическое рождение, происходящее примерно в три года, открывает в человеке новую внутреннюю силу. Эта сила укрепляется, позволяя взрослеющему ребенку все больше полагаться на себя, принимать ответственность и заявлять о себе, обретая способность решать собственные внутренние и внешние проблемы.

Сурова Наталья Валентиновна Психолог. Специалист, специализирующийся на глубокой работе с родовыми посланиями и их влиянием на жизнь человека

Как отмечает психолог Наталья Сурова, этот процесс должен быть в значительной степени завершен к концу подросткового возраста. В этот период личность должна быть способна строить близкие, но независимые отношения, разделять себя с другими людьми, но при этом не терять свое Я. В противном случае, может возникнуть созависимость – дисфункциональное поведение, отражающее нерешенные вопросы сепарации и становления Я, неспособность управлять собственной жизнью, внутреннюю ограниченность и незащищенность от любых психологических вмешательств.

Созависимость, к сожалению, является широко распространенным явлением в нашем обществе. Она проявляется как в индивидуальном развитии, так и в отношениях между людьми. Модели созависимого поведения часто передаются из поколения в поколение, воспроизводятся в общественных отношениях и закрепляются деструктивными родительско-детскими отношениями, конфликтным супружеством и неразрешенными кризисами.

Нездоровые границы и внешняя оценка как маркеры созависимости

Среди основных симптомов созависимости выделяют нездоровые психологические границы личности. Они могут быть либо слишком жесткими, что приводит к изоляции и отчуждению, либо, наоборот, размытыми, когда человек утрачивает четкое понимание, где заканчивается его собственное “Я” и начинается “Я” другого. Важным признаком является повышенная потребность в одобрении других и чрезмерная зависимость от мнения окружающих. Это может проявляться в постоянном стремлении угодить, страхе осуждения и неспособности принимать решения самостоятельно.

Еще один ключевой симптом – смешение своих и чужих потребностей, желаний, мыслей и даже чувств. Созависимый человек часто теряет связь с собственными внутренними переживаниями, полностью растворяясь в жизни другого человека, ставя его нужды превыше своих. В результате формируется личность, которую метко охарактеризовал один из известных психотерапевтов: «Вы узнаете, о том, что вы созависимый человек тогда, когда умирая, обнаружите, что перед вами промелькнет не ваша собственная жизнь, а чья-то чужая». Это яркое описание иллюстрирует потерю собственной идентичности и поглощение жизнью другого.

Зачастую, это состояние может приводить к регулярному ощущению опустошенности и неудовлетворенности, поскольку собственные потребности остаются неудовлетворенными.

Семья как источник и поле для коррекции созависимых паттернов

Семейная система играет огромную роль в формировании созависимого поведения. В семьях, где присутствуют дисфункциональные паттерны, дети могут усваивать модели, которые впоследствии будут воспроизводить во взрослой жизни. Например, если родители постоянно ставят нужды друг друга или детей выше своих собственных, ребенок может усвоить, что его собственные желания и потребности неважны.

Конфликтное супружество также может способствовать развитию созависимости. Когда в отношениях преобладает напряжение, критика или манипуляции, один или оба партнера могут начать искать утешение и стабильность во внешних источниках, либо, наоборот, пытаться “спасти” партнера, игнорируя собственные границы.

Неразрешенные кризисы, будь то финансовые трудности, проблемы со здоровьем у близких или другие жизненные испытания, могут усугубить существующие созависимые тенденции. В таких ситуациях человек может попытаться справиться с проблемами, чрезмерно фокусируясь на других, вместо того чтобы искать конструктивные решения для себя.

Это может приводить к формированию устойчивых, регулярно повторяющихся сценариев поведения, которые сложно разорвать без внешней помощи.

12-шаговая программа как основа для личностного роста

В работе с созависимым поведением одним из наиболее эффективных подходов является 12-шаговый метод персонального выздоровления. Этот метод, адаптированный по модели лечения алкогольной и наркотической зависимостей, предлагает структурированный путь к осознанию и преодолению созависимых паттернов.

Первый шаг. Осознание созависимых моделей

Осознание неблагополучия и, одновременно, понимание возможности кардинально изменить свою жизнь становится главной движущей силой терапии. Это первый и, возможно, самый сложный шаг. Качественное изменение своего существования должно осознаваться как стратегическая, глобальная цель. Трудность заключается в том, что многие люди не осознают свои созависимые модели и утрачивают контакт с собственными чувствами.

Этот шаг предполагает фиксацию и обсуждение всех фактов проявления созависимости. Он требует настройки внутренней оптики на честный взгляд, позволяющий увидеть все формы созависимости и масштаб проблемы. Необходимо быть готовым к болезненным открытиям, но именно честность с самим собой открывает двери к исцелению.

Второй шаг. Вера в возможность перемен

Принятие того, что есть высшая сила (не обязательно религиозная, это может быть и совокупность позитивных сил, или даже собственная внутренняя сила), которая может помочь в процессе выздоровления. Эта вера дает надежду и силы для дальнейших шагов.

Третий шаг. Решение доверить свою волю и свою жизнь

Это решение отказаться от попыток контролировать всё и всех, доверив процесс выздоровления силе, в которую вы поверили. Это акт смирения и одновременно обретения внутренней свободы.

Четвертый шаг. Глубокая и бесстрашная инвентаризация себя

Это тщательный самоанализ, направленный на выявление всех своих недостатков, страхов, обид и деструктивных моделей поведения. Важно подходить к этому процессу с максимальной честностью и объективностью.

Пятый шаг. Признание перед собой, другим человеком и высшей силой

Это признание всех своих ошибок и недостатков, обнаруженных на предыдущем шаге. Это акт освобождения от груза вины и стыда.

Шестой шаг. Готовность к полному освобождению от всех дефектов характера

Это намерение избавиться от негативных черт характера, которые мешают здоровому развитию. Этот шаг предполагает активную работу над собой.

Седьмой шаг. Просьба о помощи

Просьба к высшей силе (или внутренней силе) устранить недостатки характера. Это акт смирения и доверия.

Восьмой шаг. Составление списка всех людей, кому мы причинили вред

Этот шаг предполагает осознание своих поступков, которые могли причинить боль другим.

Девятый шаг. Примирение с теми, кому мы причинили вред

Попытка исправить причиненный вред, где это возможно. Это может быть, как извинение, так и конкретные действия.

Десятый шаг. Продолжение личной инвентаризации и быстрое признание ошибок

Постоянная работа над собой, отслеживание новых ошибок и их исправление.

Одиннадцатый шаг. Стремление через молитву и медитацию к сознательному контакту с высшей силой

Углубление духовной связи и поиск мудрости для дальнейшего пути.

Двенадцатый шаг. Осуществление духовного пробуждения в результате этих шагов

Обретение внутренней свободы, гармонии и способности строить здоровые, независимые отношения.

Преодоление созависимости – это не мгновенное событие, а скорее поступательный процесс. Он требует времени, терпения и готовности к самоанализу. Важно помнить, что каждый шаг на этом пути, даже самый маленький, приближает вас к обретению внутренней свободы и целостности. Вместо того чтобы жить чужой жизнью, вы сможете наконец начать жить своей собственной, осознанно и полно. Это возможность построить здоровые отношения, основанные на взаимном уважении и принятии, где границы каждого человека сохраняются, а потребности удовлетворяются, не ущемляя никого.

Сурова Наталья Валентиновна Психолог. Специалист, специализирующийся на глубокой работе с родовыми посланиями и их влиянием на жизнь человека