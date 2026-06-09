В Минске состоялась масштабная международная встреча по вопросам развития Севера

Филиал Российского государственного социального университета стал площадкой для масштабной международной встречи, объединившей ведущих учёных и перспективных молодых исследователей из трёх стран. Центральной темой дискуссии стали вопросы освоения арктических территорий и перспективы использования Северного морского пути.

Открывая форум, директор минского филиала РГСУ Ирина Селезнёва и советник ректора университета Константин Поздняков акцентировали внимание на значимости проводимого мероприятия. Спикеры отметили, что экспертный диалог на белорусской площадке призван сформировать конкретные практические решения в области изучения арктического региона и транспортных коридоров Севера. Руководители подчеркнули актуальность укрепления связей между тремя государствами в период глобальных геополитических трансформаций и высоко оценили представительский состав участников форума.

На встрече присутствовали сотрудники из российского и китайского посольств в Республике Беларусь, руководитель профильного департамента «Росатома», курирующего арктические проекты и развитие северных морских маршрутов, а также научное сообщество – специалисты университетов и сотрудники Института экономики Национальной академии наук Беларуси.

«В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей становится создание механизмов трёхстороннего взаимодействия в сфере внешней политики», – заявил Сергей Уянаев, занимающий пост заместителя директора Института Китая и современной Азии РАН и возглавляющий Центр «Россия, Китай, Мир».

Эксперты сошлись во мнении о критической важности углубления партнёрства между Москвой, Минском и Пекином для выработки совместных ответов на современные международные вызовы.

В ходе рабочего визита Константин Поздняков от имени ректора РГСУ Андрея Хазина поблагодарил сотрудников и преподавателей филиала за продуктивную работу, успехи в науке и укрепление сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

Минский форум заложил фундамент для новой модели научно-дипломатического взаимодействия трёх дружественных государств.