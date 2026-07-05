Челябинская молодежь сразилась в брейкинге и воркауте на фестивале «809»

27 июня в Челябинске в День молодежи состоялся фестиваль «809», который объединил участников фестиваля уличной культуры «Уличная классика», регионального отборочного этапа международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО», спортсменов, представителей творческих сообществ, молодежных объединений и жителей города. В День молодежи площадками фестиваля стали Театральная площадь и скейт-парк «РМК Экстрим», где на протяжении всего дня проходили соревнования, показательные выступления, образовательная программа и интерактивные активности.

Участники соревновались в дисциплинах скейтбординг, BMX, трюковой самокат, брейкинг, хип-хоп, граффити, воркаут и трикинг. Помимо спортивной программы гости посетили мастер-классы, площадку FPV-симуляторов, лазертаг и открытые активности для всех желающих.

В образовательной части фестиваля состоялись лекция «Современная Россия: современные вызовы и угрозы для современной молодежи» и занятие по направлению «Гражданская медицина». Такой формат позволил совместить спортивную и творческую составляющие с образовательными инициативами, направленными на развитие гражданской ответственности, культуры взаимопомощи и активной жизненной позиции.

«Челябинск показал, что уличная культура сегодня — это не только спорт или творчество, но и сообщество людей, объединенных уважением, взаимопомощью и стремлением развиваться. Именно такие проекты помогают молодежи находить единомышленников, раскрывать свой потенциал и видеть реальные возможности для роста. Мы благодарны всем участникам, партнерам и зрителям за атмосферу, которую удалось создать вместе. Впереди нас ждут новые города, новые участники и новые истории успеха, которые станут частью большого проекта “809”», — отметил руководитель проекта «809» Иван Шмонин.

По итогам соревнований победителями в основных дисциплинах стали:

● Скейтбординг — Иван Мишин (до 15 лет) и Максим Сырцов (16+).

● Трюковой самокат — Семён Соловьёв (до 15 лет) и Вениамин Верин (16+).

● BMX — Роман Казанцев (до 15 лет) и Кирилл Гущин (16+).

● Брейкинг — Максим Бирюков (16+) и Вадим Завьялов (Kids).

● Хип-хоп — Ольга Мамина (16+) и Дмитрий Пелипейченко (Kids).

● Popping/Locking — Тимур Фаизов.

● Граффити — Фёдор Кофеев (Beginners) и Тимур Абдуллаев (Pro).

● Воркаут — Данил Севостьянов (Фристайл PRO), Дмитрий Николаев (Троеборье 14+), Виктория Шваб (Троеборье Kids).

● Трикинг — Богдан Ерёмин (Kids) и Савва Сазанаков (Pro).

Победители и призеры были награждены дипломами и памятными призами, а лучшие участники регионального этапа получили возможность представить Челябинскую область на следующих этапах конкурс-премии «КАРДО».

«День молодёжи в Челябинске выдался по-настоящему ярким и энергичным, и фестиваль “809” стал его главной спортивно-творческой точкой. Театральная площадь и скейт-парк «РМК Экстрим» на один день превратились в настоящий центр уличной культуры. Мы рады, что смогли подарить молодёжи такой праздник, где каждый нашёл занятие по душе — от показательных выступлений профессионалов до мастер-классов и активностей для новичков. Но главное, что этот фестиваль стал региональным отборочным этапом международной конкурс-премии “КАРДО”. Наши ребята соревновались в скейтбординге, BMX, трюковом самокате, брейкинге, хип-хопе, граффити, воркауте и трикинге — и показали действительно высокий уровень мастерства. Уверен, что победители и призёры достойно представят Челябинскую область на международном уровне», — подчеркнул министр молодёжи Челябинской области Юрий Болдырев.

Фестиваль «809» стал одним из ярких событий Дня молодежи в Челябинске, объединив представителей разных направлений уличной культуры, спорта и творчества. Проект продолжит свое движение по стране — в течение лета фестивали состоятся в Иркутске, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Воронеже и Тюмени.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства молодежи Челябинской области, АНО «Молодежь Южного Урала», Челябинской федерации хип-хоп культуры. Организаторами и партнерами выступили проект «809», президентская платформа «Россия — страна возможностей», молодежная общественная организация «ОФБИТС ЮГ», Молодёжный образовательный центр «Спортэкс» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).