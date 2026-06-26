«Я важен» – как обесценивание себя мешает нам наслаждаться жизнью

Нередкой причиной обращения за помощью к психологу становится склонность человека к обесцениванию себя и своих достижений. Такие люди, как правило, говорят о своих профессиональных и социальных заслугах с излишней скромностью, не ощущают собственной значимости и часто высказывают мнение о своей ненужности окружающим. При более глубоком анализе, нередко выясняется, что у этих людей вполне существенные успехи, и они действительно востребованы – окружающие проявляют к ним интерес, внимание и заботу, подчеркивает психолог Марина Булавина. Проблема заключается в том, что завеса самообесценивания затемняет их восприятие, мешая объективно видеть реальность.

Булавина Марина Павловна Психогенеалог.

Эксперт в теме родовых посланий на жизнь человека.

Причины скрытого обесценивания

Система внутренних ценностей

Одна из первостепенных причин такого явления, как самообесценивание, кроется в системе личных ценностей человека. Если индивид не считает себя ценным, то возникает вопрос: кто же тогда ценен и что именно он считает таковым? Возможно, по его внутренним меркам, он не достигает определённого уровня, который воспринимается как желаемый и ценный. Но откуда берётся этот ориентир? Чаще всего он формируется под влиянием родителей, общества или значимых людей из окружения.

Человеческая природа предполагает сравнение и соизмерение себя с другими, и когда человек обнаруживает у себя отличия от принятых норм, возникает соблазн преуменьшить собственную значимость и начать беспокоиться из-за этих различий. На самом же деле, каждый человек уникален, и его ценность не зависит от соответствия каким-либо общественным стандартам или идеалам. Выбор жизненного пути может быть самым разнообразным, и ничто не мешает ценить себя и быть счастливым, следуя своим собственным принципам.

Искаженное восприятие реальности

В случаях, когда человек склонен обесценивать себя, полезным шагом может стать работа по возвращению его к объективному восприятию действительности. Одним из эффективных методов может быть выполнение задания, предполагающего воспоминание обо всех значимых достижениях и успехах за последний год или более длительный период. Если уделить этому процессу время и внимание, то, вероятно, каждый человек обнаружит множество своих успехов, которые в повседневной суете остаются незамеченными и как бы стираются из памяти. Важно понимать, что успех не всегда ограничивается внешними достижениями. Внутренние изменения, обретение ценных инсайтов, принятие важных решений – всё это также является значимыми успехами. Точно так же обстоит дело и с межличностными отношениями: когда человеку кажется, что он никому не нужен, весьма вероятно, что он недооценивает реальный интерес, который к нему проявляют окружающие. Это может происходить потому, что он не верит в искренность этих проявлений или, возможно, сознательно закрывается от них. Однако, если приложить усилия к поиску, то люди, готовые проявить интерес и заботу, обязательно найдутся. Вопрос лишь в том, что это могут быть не совсем те люди, или их интерес может проявляться не так, как хотелось бы человеку. Тем не менее, даже простое признание наличия в реальности ранее отвергаемого ресурса может стать надёжной точкой опоры.

Механизмы самозащиты и их последствия

«Бегство» от сравний. Одной из защитных реакций, которая может лежать в основе самообесценивания, является избегание сравнений с другими. Человек может сознательно или неосознанно стремиться не ставить себя в ситуации, где возможна прямая оценка его способностей или достижений относительно других. Это может проявляться в отказе от участия в конкурсах, избегании публичных выступлений или нежелании обсуждать свои успевы. Страх оказаться хуже другого или «недостаточно» хорошим может быть настолько сильным, что индивид предпочитает вообще не попадать под чьё-либо пристальное внимание.

Перфекционизм как «маска» защиты. Нередко за склонностью к самообесцениванию скрывается стремление к недостижимому идеалу, или перфекционизм. Человек может устанавливать для себя заведомо высокие планки, и любое отклонение от них воспринимается как полный провал. В результате, даже значительные достижения не приносят удовлетворения, потому что они не соответствуют абсолютному идеалу. Такой подход обрекает человека на постоянное чувство неудовлетворённости собой.

Влияние семейных установок. Формирование самооценки начинается в раннем детстве, и установки, полученные от родителей или значимых взрослых, могут оказать колоссальное влияние на дальнейшее восприятие себя. Если ребёнок регулярно слышал критику, сравнения с другими детьми не в свою пользу или же его успехи не получали должного признания, это может привести к формированию устойчивого убеждения в собственной неполноценности, которое будет сопровождать его и во взрослой жизни.

Социальные ожидания. Современное общество часто предъявляет высокие требования к успешности, внешности, материальному благосостоянию. Постоянное воздействие образов идеализированных образов людей в средствах массовой информации и социальных сетях может способствовать развитию чувства неполноценности у тех, кто не соответствует этим стандартам. Ощущение, что «не дотягиваешь» до общепринятых норм, может стать мощным негативным фактором.

Пути к обретению адекватной самооценки

Важным шагом на пути к изменению самовосприятия является развитие самосострадания. Это означает способность относиться к себе с такой же добротой, пониманием и поддержкой, с какой мы относимся к близкому другу, попавшему в беду. Вместо самокритики и осуждения, стоит стараться проявлять к себе терпимость, особенно в моменты неудач или ошибок.

Следует научиться осознанно замечать и признавать свои достижения, как внешние, так и внутренние. Важно вести своего рода “дневник успехов”, куда будут записываться все позитивные моменты: завершённый проект, освоенный новый навык, успешное решение сложной задачи, оказание помощи кому-то, или даже просто хорошее настроение. Регулярное перечитывание таких записей может помочь сформировать более позитивный образ себя.

Часто неуверенность подпитывается глубоко укоренившимися негативными убеждениями о себе. Эти убеждения могут быть неосознанными, но они активно влияют на мысли и поступки. В этом случае может потребоваться работа с психологом или психотерапевтом, чтобы понять происхождение убеждений и постепенно трансформировать их в более реалистичные и позитивные.

Вместо того чтобы зацикливаться на недостатках, стоит целенаправленно развивать и использовать свои сильные стороны. Понимание того, в чём вы особенно хороши, и применение этих навыков в различных сферах жизни может значительно повысить самооценку и укрепить чувство собственной компетентности.

Принятие и признание собственной уникальности, со всеми её особенностями и отличиями, является ключом к преодолению личной неуверенности. Вместо того чтобы стремиться вписаться в шаблон, навязанный извне, стоит научиться ценить свою индивидуальность. Именно разнообразие делает мир богаче, и каждый человек вносит свой неповторимый вклад. Ощущение своей ценности не зависит от того, насколько мы похожи на других, а от нашей способности принимать и любить себя такими, какие мы есть.

Булавина Марина Павловна Психогенеалог.

Эксперт в теме родовых посланий на жизнь человека.