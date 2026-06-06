BingX акцентирует внимание на акциях Micron и Samsung, запуская кампанию с призовым фондом 100 000 USDT на фоне роста сектора хранения данных

BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, объявляет о запуске торговой кампании, посвящённой акциям компаний из сектора памяти и хранения данных. Пользователей ждёт призовой фонд в размере 100 000 USDT, а также возможность выиграть токенизированные акции NVIDIA (NVDAON) за торговлю акциями ведущих производителей памяти и решений для хранения данных через платформу BingX TradFi. Кампания проходит с 2 по 9 июня и предоставляет трейдерам возможность принять участие в одном из самых обсуждаемых рыночных трендов.

Через BingX TradFi пользователи могут торговать акциями ведущих компаний сектора памяти и хранения данных, включая Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk и SK Hynix, а также более чем 100 традиционными финансовыми активами, охватывающими акции, сырьевые товары, индексы и валютные рынки.

Данная инициатива продолжает серию успешных кампаний BingX, посвящённых торговле акциями, акциям индекса KOSPI, а также золоту и нефти. В рамках экосистемы BingX TradFi пользователи могут рассчитывать на широкий спектр торговых возможностей, основанных на мультиактивном подходе и актуальных рыночных трендах.

Запуск кампании происходит на фоне возобновившегося интереса инвесторов к глобальному сектору памяти и хранения данных, вызванного растущим спросом на инфраструктуру для искусственного интеллекта, дата-центры, облачные вычисления и высокопроизводительные вычислительные системы. Сильные финансовые результаты компаний и увеличение капитальных вложений в полупроводниковую отрасль способствовали росту интереса к компаниям, которые могут выиграть от расширения инвестиций в AI-инфраструктуру. Выделяя акции компаний сектора памяти и хранения данных, BingX стремится предоставить трейдерам доступ к одной из ключевых тем, формирующих глобальные технологические и финансовые рынки в 2026 году.