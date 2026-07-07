Каждая пятая оспариваемая в суде сделка прошла через цифровые платформы

За пять лет доля оспариваемых сделок, прошедших через цифровые платформы, выросла почти вдвое: с 13% в 2020 году до 22% в 2025-м. Иными словами, каждая пятая оспариваемая сделка с вторичным жильём в прошлом году была совершена онлайн. При этом нотариальная форма сделки остаётся самым надёжным форматом — такие данные приводят аналитики исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» в материале «Известий».

Всего с 2020 по 2025 год зафиксировано 3,6 тысячи судебных дел, связанных с цифровыми платформами. Причины споров разные: банкротства и требования кредиторов, процессуальные ошибки, мошенничество, конфликты вокруг прав третьих лиц, а также сомнения в дееспособности участников и добровольности их решений. Общее у этих случаев одно — платформа обеспечила удобный маршрут сделки, но не защитила от юридических рисков.

Эксперты подчёркивают принципиальное различие между технической и юридической безопасностью. Цифровая платформа проверяет аккаунты, фиксирует переписку, организует расчёты — но не может установить, была ли воля продавца свободной, не находился ли он под давлением, нет ли у объекта скрытых правовых изъянов. Именно это становится основанием для оспаривания — и алгоритм здесь бессилен.

На этом фоне нотариальные сделки выглядят значительно устойчивее. С 2020 по 2025 год на них приходилось в среднем лишь 8% всех споров по сделкам с жильём, и этот показатель практически не менялся. Нотариус лично убеждается в дееспособности сторон, проверяет правовой режим объекта, выясняет наличие ограничений и обременений, получает все необходимые согласия — и несёт за это имущественную ответственность.

Директор центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина отмечает, что к нотариусам, как правило, обращаются при более сложных сделках — с долями, наследством, участием несовершеннолетних. Тем не менее именно эти сделки реже всего становятся предметом судебных споров. Это подтверждает: сложность сделки и её защищённость — не противоречие, если в процессе участвует нотариус.

По мнению экспертов, оптимальная модель — смешанная: цифровые инструменты обеспечивают скорость и удобство, юридическое сопровождение с нотариальным удостоверением — правовую защиту. Чем дороже объект и сложнее история перехода прав, тем важнее не экономить на проверке, отмечают на портале «Известия».