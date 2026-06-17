Художник и скульптор Нина Рассен стала кавалером высшего ордена общественного признания

В канун Дня России художник, скульптор и дизайнер, основатель авторского стиля «Многомерная бионика» Нина Рассен была удостоена высшего ордена общественного признания — «Почётный гражданин России». Для создателя бренда RASSEN ART эта награда стала признанием многолетней деятельности на благо развития Российской Федерации.

Награду Нине Рассен вручила президент Международной академии современных искусств (МАСИ) Татьяна Гаврииловна Петрова-Латышева — выдающийся живописец, график, архитектор, сценограф, писатель, доктор архитектуры, профессор, Почётный деятель искусств России. С поздравительной речью выступила ответственный секретарь Академии Ольга Николаевна Веретина, искусствовед и арт-критик.

О статусе награды

Высший орден общественного признания «Почётный гражданин России» присуждается Всероссийским комитетом по общественным наградам и званиям за выдающиеся заслуги перед страной в различных сферах деятельности. Эта награда является знаком признания многолетней и плодотворной работы, способствующей укреплению мощи, величия и процветания Российской Федерации.

Кто ещё удостоен этой чести

Кавалерами ордена «Почётный гражданин России» являются выдающиеся личности, среди которых президент Республики Адыгея Аслан Китович Тхакушинов, народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш, народный художник России Никас Сафронов, скульптор Григорий Потоцкий, народный артист России Алексей Булдаков, онколог Александр Лазарев, меценат Каро Шабанян. Ордена также были вручены известным всей стране мастерам: народному артисту СССР Армену Борисовичу Джигарханяну, народному артисту РСФСР Александру Анатольевичу Ширвиндту, народному артисту СССР Владимиру Михайловичу Зельдину и многим другим представителям науки, культуры и государственного управления.

О регалиях Нины Рассен

В 2024 году Нина Рассен была удостоена звания «Почётный деятель искусств России», а в 2025 году стала лауреатом Большой национальной бизнес-премии в номинации «Инновация в искусстве». Теперь, помимо этих регалий, она стала кавалером ордена «Почётный гражданин России».

О художнице

Нина Рассен — художник, скульптор, дизайнер, основатель авторского стиля «Многомерная бионика» и создатель бренда RASSEN ART. За уникальный художественный язык и новаторский подход к искусству её часто называют «Русским Гауди». Она является членом профессионального Союза художников России и почётным членом Международной академии современных искусств. Нина стала первой женщиной-художником, запатентовавшей собственный стиль в изобразительном искусстве.

Интеллектуальная собственность

Художница зарегистрировала товарный знак Rassen Art, а также запатентовала свой авторский стиль «Многомерная бионика». Кроме того, Нина Рассен стала первым в мире человеком, который зафиксировал концепцию своего стиля в блокчейнах Bitcoin и Dash, используя технологию распределённого реестра как глобальную нотариальную книгу. Это стало международным историческим прецедентом, позволяющим надёжно подтверждать авторство и дату создания произведений.

Международное признание

Работы художницы получили международное признание и представлены в галереях Испании, Великобритании, Греции, Румынии и других стран. Произведения Нины Рассен участвовали в выставках в Париже, Лондоне, Монако, Мадриде, Сантьяго, Амстердаме, Брюсселе, Милане, Инсбруке и Нью-Йорке. Среди последних международных проектов — Art3F Monaco, Art3F Paris, Art on Loop Paris, выставки в Милане, Сантьяго и на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Художница является лауреатом международных премий Art Excellence Awards и Stella Virtuoso, её имя включено в международную базу данных AKOUN — один из самых авторитетных мировых ресурсов в области арт-рынка и оценки современного искусства.

Церемония на фестивале ТИС 2026

Торжественное вручение ордена состоялось на фестивале ТИС 2026. На своём стенде Нина Рассен устроила настоящий перформанс со своими моделями, превратив церемонию в яркое арт-событие. Представители элиты Судана пришли поздравить Нину Рассен с вручением высокой награды.

Материал подготовлен пресс-службой.

Фото: Геннадий Семин