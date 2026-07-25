В Шаньси проходит диалог о глобальном наследии

Международная неделя охраны культурного наследия 2026 (2026 International Cultural Heritage Protection Week), посвященная теме «Единство во имя процветания, наследие ради вечности», завершилась во вторник в древнем городе Ючи в Цзиньчжуне, провинция Шаньси, и стала важной вехой в глобальном культурном обмене.

Мероприятие собрало дипломатических представителей, зарубежных ученых, специалистов по культурному наследию и молодых криэйтеров со всего мира для содействия межкультурной коммуникации.

Основные моменты включали торжественную церемонию открытия, шоу световых скульптур, иммерсивные представления нематериального культурного наследия (ICH) и три тематических диалога за круглым столом, посвященных общим проблемам сохранения наследия в условиях глобализации и цифровой трансформации, роли молодежи в культурном наследии и инновационным подходам к трансграничным мероприятиям в сфере культуры.

Шаньси может похвастаться непревзойденными культурными ценностями: тремя уцелевшими деревянными сооружениями династии Тан (618–907), 518 ранними деревянными зданиями, относящимися к династии Юань (1271–1368) и более ранним династиям, а также 531 национальными ключевыми объектами защиты культурных реликвий.

Выступая на церемонии открытия, Md. Назмул Ислам (Nazmul Islam), посол Бангладеш в Китае, подчеркнул репутацию Шаньси в качестве одной из колыбелей китайской цивилизации, добавив, что такие достопримечательности, как гроты Юньган, являются не только культурным достоянием Китая, но и общим духовным наследием для всего человечества.

Эвандро Менезес де Карвальо (Evandro Menezes de Carvalho), профессор международного права из университета Fluminense Federal University в Бразилии, отметил, что древние храмы, традиционные деревни и тысячелетние деревянные пагоды сохраняют память о цивилизациях, а живые культурные традиции вплетены в повседневную жизнь местных жителей.

Наряду со всем мероприятием в качестве основной вспомогательной программы была проведена экскурсия «Открытие древней китайской архитектуры Шаньси — визуальное путешествие по культурному наследию», которая пригласила участников пройти путем знакового открытия деревянной архитектуры Тан китайскими учеными в 1937 году.

Делегация последовала за материальными историческими свидетельствами, включая каменные столбы династии Тан, внутренние зальные фрески и надписи на балочных рамах, чтобы реконструировать эту ключевую главу архитектурной археологии.

Использование инновационных цифровых технологий оживило древние реликвии. В деревянной башне Инсянь открылась захватывающая цифровая выставка, позволившая посетителям виртуально масштабировать башню. Гости смогли поближе рассмотреть сложные взаимосвязанные кронштейны и полные достоинства позы расписанных скульптур династии Ляо (916—1125).

Миан Абрар Хуссейн (Mian Abrar Hussain), старший журналист Pakistan Today, отметил, что, используя виртуальную реальность и иммерсивные цифровые инструменты, Китай стал пионером воспроизводимой модели сохранения и экспозиции культурного наследия, предлагая ценные уроки для мирового сообщества.

Новостной репортаж China Daily