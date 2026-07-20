1. Генпро получило признание за разработку уникального высотного комплекса ОНЕ

Завоевав одну из самых престижных профессиональных наград в номинации «Высотные жилые дома», архитектурное бюро Генпро стало лауреатом Архитектурной премии Москвы 2026. Высокой оценки был удостоен авторский проект многофункционального высотного комплекса ОНЕ. Команда бюро разработала его для девелопера MR GROUP.

Мэр столицы Сергей Собянин вручил победителям премии награды на торжественной церемонии 6 июля в мэрии Москвы. Он отметил значительную роль архитекторов и проектировщиков в формировании современного облика города. По его словам, именно благодаря их профессионализму, таланту и творческому подходу в Москве появляются объекты, определяющие новое лицо столицы. В этом году на соискание премии было представлено свыше 170 архитектурных проектов, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции среди специалистов.

Команду Генпро на церемонии представлял креативный директор компании Олег Богдан. Доме культуры «ГЭС-2» с победой команду Генпро в лице ее основателя Даниила Катриченко и генерального директора Андрея Чупрака поздравил Владислав Овчинский, глава Департамента градостроительной политики Москвы. Он подчеркнул, что архитектура остается пространством творческой свободы, благодаря которой появляются проекты, определяющие будущее городов России.

В своем выступлении Владислав Овчинский отметил: Москва продолжает развивать архитектуру, выходящую за рамки традиционных решений. По его словам, перед архитекторами сегодня стоит задача создавать новые знаковые объекты. При этом город должен оказывать поддержку в реализации смелых идей. Он также подчеркнул, что столица как один из самых современных, технологичных и архитектурно прогрессивных мегаполисов мира сохраняет курс на развитие, задавая новые тенденции в сфере градостроительства.

Для Генпро победа в Архитектурной премии Москвы стала важным подтверждением профессионального уровня команды при работе с высотным строительством. Проект OНЕ — это концепция нового поколения городской архитектуры, объединяющая передовые технологии, инженерные решения, комфорт и выразительную эстетику в единую интеллектуальную систему.

Архитектурная идея комплекса основана на идее бесконечного движения — вертикального города, где сочетаются премиальное жилье, современные офисные пространства, общественные зоны и ритейл. Среди главных особенностей проекта — Sky Garden. Это один из самых высоких круглогодичных садов Европы, предлагающий новый формат взаимодействия человека с природой в условиях мегаполиса.

Креативный директор Генпро Олег Богдан отметил, что получение Архитектурной премии Москвы за лучший проект высотного здания является одновременно большой честью и высокой ответственностью. По его словам, сегодня Москва уверенно выступает одним из мировых лидеров в области вертикальной архитектуры, а столичные специалисты формируют новые подходы к проектированию небоскребов, задавая для профессионального сообщества необходимые ориентиры.

Основатель компании Даниил Катриченко подчеркнул, что философия Генпро изначально строится на создании проектов мирового уровня, способных стать новыми архитектурными символами. Он отметил: архитектура для команды является ответственностью перед городом, будущими поколениями и мировым профессиональным сообществом. По его словам, компания стремится создавать проекты уровня ICONIC — здания, которые получают международное признание и становятся узнаваемыми символами страны.

Фото: от пресс-службы Генпро