Freedom Holding Corp. завершил размещение 2,37 млн обыкновенных акций

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Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международный инвестиционный и технологический холдинг, провел успешное частное размещение обыкновенных акций, по итогам которого привлек $300 миллионов. Формирование книги заявок началось 15 июня 2026 года. Цена размещения составила $126,35 при 2 374 356 размещенных ценных бумаг. Размещение проводилось за пределами США в соответствии с Regulation S и не было доступно гражданам США и американским компаниям.

«Мы всегда были компанией, которая росла и зарабатывала вместе со своими клиентами. Средства, которые мы получили в ходе этого размещения, будут инвестированы в дальнейший рост бизнеса и экспансию нашей экосистемы на зарубежные рынки. Я убежден, что наша цифровая инфраструктура, которую мы с нашей командой построили в Казахстане, будет точно востребована и конкурентоспособна во всех регионах нашего присутствия», — заявил основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Экосистема Freedom представлена в 22 странах и объединяет финансовые (банковские, брокерские, страховые) и повседневные сервисы в единую цифровую среду, ядром которой является Freedom SuperApp. По итогам 2026 финансового года, который завершился 31 марта 2026 года, экосистема Freedom охватывает более 14 млн человек. По данным на конец марта 2026 года, число пользователей Freedom SuperApp превысило 5,2 млн человек.

В июне этого года Freedom Holding Corp. подал заявку на получение банковской лицензии во Франции. В целом брокерский бизнес Freedom Holding в Европе насчитывает более 600 тысяч клиентов. В июле 2026 года холдинг получил одобрение на покупку 99,32% акций Turkish Bank. В ноябре 2025 года Freedom получил разрешение на открытие банка в Грузии.

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