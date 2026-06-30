Гоночные грузовики «КАМАЗ-мастер» преодолели маршрут «Такла-Макан-2026» на отечественных шинах

Команда «КАМАЗ-мастер» дебютировала на международном ралли «Такла-Макан-2026» и заняла первое и второе места в зачете грузовиков. Гоночные автомобили команды выступали на шинах KAMA PRO NU 405, выпускаемых Шинным комплексом KAMA TYRES.

За две недели экипажи преодолели почти 3500 километров по сложному маршруту. Дистанция включала песчаные дюны, каменистые русла рек, каньоны и горные участки Тянь-Шаня. На технику воздействовали высокие температуры, ударные нагрузки и перепады рельефа.

В таких условиях шины KAMA PRO NU 405 прошли практическую проверку в режиме ралли-рейда. По итогам гонки модель подтвердила способность работать на разных типах покрытия и выдерживать продолжительные нагрузки в экстремальных условиях.

Ралли «Такла-Макан» проходит по одному из самых сложных природных ландшафтов Центральной Азии. Маршрут гонки сочетает пустынные участки, песчаные дюны, каменистые русла, каньоны и горные дороги Тянь-Шаня. За счет постоянной смены рельефа и покрытия эта гонка требует от экипажей не только скорости, но и высокой точности навигации, выносливости и умения работать с техникой на длинной дистанции.