Российский триумф на Каннском Кинофестивале 2026: 5 звёздных выходов в STOPYCHEVA

79-й Каннский кинофестиваль запомнится не только громкими кинопремьерами, но и впечатляющей экспансией российского бренда STOPYCHEVA на главной модной арене мира. Пять образов от дизайнера Ольги Стопычевой украсили красную дорожку Лазурного Берега, доказав, что отечественная мода уверенно заявляет о себе на международном уровне.

1. Кристина Паршина: провокация в кружевах

Российская телеведущая и модель Кристина Паршина произвела настоящий фурор. Её платье цвета страсти от STOPYCHEVA, сотканное из прозрачного кружева, не оставило равнодушными ни папарацци, ни критиков моды. Смело? Безусловно. Эффектно? Вне всяких сомнений.

2. Ирина Ребрий: шелковое дыхание весны

Абсолютно иная тональность — летящее платье из розового шёлка, украшенное живыми лепестками. Рукава на изящных манжетах и россыпь цветочных камней превратили этот наряд в самую трепетную историю каннской красной дорожки. Шикарно, нежно, без единой лишней детали.

3. Александра Телегина: кристальная сирень

Платье кристально-сиреневого оттенка на Александре Телегиной переливалось на солнце, словно утренняя роса на лепестках сирени. Расшитое россыпью камней, оно дышало и искрилось с каждым движением — настоящая ювелирная работа в мире высокой моды.

4. Нинель Вязникова: голливудская дива

Нинель Вязникова явила миру образ голливудской дивы — платье, расшитое сверкающими самоцветами, играло огнями под вспышками фотокамер, а невесомые перья-манжеты добавили королевской грации этому роскошному наряду.

5. Ольга Стопычева: дизайнер в трёх ипостасях

Сама Ольга Стопычева выходила в свет сразу в трёх ролях — продюсера, актрисы и художника по костюмам. На премьере фильма «Варенье из бабочек» с Моникой Беллуччи она появилась в платье с кружевной вышивкой цветов — образ, в котором слились невесомость, свобода, безупречный силуэт и женственность. Осмелюсь сказать: этот наряд тянулся к полёту и был достоин самых высоких небес.

79-й Каннский кинофестиваль объединил на красной дорожке мировых звезд: Деми Мур, Джейн Фонду, Кейт Бланшетт и Беллу Хадид. Россию достойно представили Ирина Шейк, Ксения Собчак и дизайнер Ольга Стопычева с коллекцией STOPYCHEVA. Фестиваль вновь доказал: Канны — главная сцена, где встречаются кинолегенды, мода и стиль со всего мира.