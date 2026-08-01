Проекты курортной недвижимости стали одними из главных победителей федеральной премии в сфере девелопмента

На федеральной премии в сфере недвижимости, которая прошла в рамках форума «Движение», сразу несколько наград получили проекты курортной недвижимости. В этом году на конкурс поступило более 300 заявок со всей страны.

Одним из лауреатов стал курорт «Лучи» в Анапе. Проект победил в номинациях «Лучшая курортная недвижимость бизнес-класса» и «Лучший проект комплексного освоения территории КФО, ЮФО».

По словам генерального директора курорта Владимира Ковалева, профессиональная оценка особенно важна для проектов, которые находятся на этапе реализации.

«Для нас эта победа — подтверждение того, что выбранные решения получили высокую оценку профессионального сообщества. Но это не повод останавливаться. Скорее дополнительная ответственность перед партнерами, инвесторами и будущими гостями. Такие награды показывают, что сегодня рынок оценивает не только архитектуру или расположение проекта, но и качество среды, инфраструктуру и то, как курорт будет работать после открытия», — отметил Владимир Ковалев.

Интерес к курортной недвижимости на профессиональных премиях отражает общий тренд рынка. Девелоперы всё чаще делают ставку на комплексное развитие территорий и круглогодичную инфраструктуру, поскольку покупатели оценивают уже не только сам объект, но и качество будущего отдыха.