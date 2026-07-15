В Подмосковье обсудили, как усилить общественный экологический контроль

Проблемы загрязнения рек, незаконных свалок и сохранения природных территорий стали главными темами круглого стола, который 10 июля прошел в Доме правительства Московской области. В обсуждении приняли участие представители регионального министерства экологии, общественных организаций и экологические активисты. Заседание провел министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Участники встречи говорили не только о наиболее острых экологических проблемах региона, но и о том, какую роль сегодня играет общественный контроль. По общему мнению, именно взаимодействие жителей, общественных инспекторов и профильных ведомств позволяет быстрее выявлять нарушения и добиваться их устранения.

Исполнительный директор Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин представил результаты работы общественной экологической инспекции. Он рассказал, что специалисты регулярно проводят обследования территорий, фиксируют нарушения природоохранного законодательства и направляют материалы в уполномоченные органы для принятия необходимых мер.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стала ситуация в районе жилого комплекса «Южное Пушкино». По информации, представленной на заседании, неочищенные сточные воды продолжают поступать в реку Учу. По итогам обсуждения принято решение провести совместный выезд представителей министерства, муниципалитета и организации, обслуживающей очистные сооружения, чтобы оценить обстановку непосредственно на месте.

Еще одна тема касалась несанкционированных свалок строительных отходов в городском округе Ступино. Представители общественных организаций передали министерству перечень участков, где, по их данным, продолжают фиксироваться подобные нарушения. Эти территории планируется проверить, а результаты использовать при принятии дальнейших решений.

Не осталась без внимания и ситуация на Люберецком карьере. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с перекачкой воды, использованием катеров, стоянкой автомобилей и стихийными зонами отдыха. Кроме того, были рассмотрены сообщения о вырубке деревьев в Томилинском лесопарке. Доклад по этим вопросам представил общественный экологический инспектор Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Илья Серков.

Отдельную часть заседания посвятили развитию особо охраняемых природных территорий Московской области. Мария Аргир сообщила о завершении экологических обследований и согласовании границ ряда природных объектов, среди которых памятник природы «Суханово», Бутовский полигон, Видновский лесопарк и долина реки Пахры. Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Тюрин рассказал о работе, которая ведется для включения этих территорий в региональную Схему развития особо охраняемых природных территорий.

Подводя итоги встречи, председатель Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов отметил, что общественный экологический контроль остается важной частью природоохранной работы. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что только совместные действия органов власти, общественных организаций и жителей позволяют своевременно выявлять экологические проблемы и находить пути их решения.