8 лет журналу BIG LIFE: Стас Михайлов на обложке, звёздные награды и праздничная церемония «BIG LIFE PEOPLES AWARDS 2026» в День России

12 июня 2026 года в отеле «ПРЕЗИДЕНТ» прошла закрытая церемония вручения Международной Национальной премии признания BIG LIFE PEOPLE’S AWARDS 2026, приуроченная ко Дню России и 8-летию журнала BIG LIFE.

Мероприятие открылось Гимном РФ, затем на сцену вышли советский и российский телеведущий, журналист, режиссёр, музыкант, лауреат «ТЭФИ» Дмитрий Дибров и учредитель премии, директор журнала BIG LIFE Ольга Стопычева. Депутат Московской областной Думы Артур Каримов поздравил и наградил Дмитрия Диброва.

Легендарный Эммануил Виторган прочитал проникновенное стихотворение на премии журнала BIG LIFE.

Гостей встречали танцевальным коллективом Виктории Сухаревой с «Калинкой-малинкой» и акробатическими трюками. Состоялся закрытый показ вечерней коллекции STOPYCHEVA: среди моделей — дочери Эммануила и Ирины Виторганов в эксклюзивных платьях индивидуального пошива, а также звёздные инфлюенсеры, дополнившие шоу своим стилем.

Ведущими красной дорожки выступили Кристина Паршина и Дмитрий Чураков. Вечер украсил Митя Фомин – герой обложки BIG LIFE весна‑2026, певец хита «Всё будет хорошо». Патриотический номер подарила Анна Калашникова с шоу-балетом Elite S под песню «Русский русскому».

Номинанты и лауреаты премии BIG LIFE PEOPLES AWARDS 2026:

Митя Фомин («Самая стильная обложка года»), Эммануил Виторган («Актерский триумф»), Анна Калашникова (актриса, певица, ведущая), Екатерина Гусева (нутрициолог, основатель «Your Green Cafe»), «Folk Dance» (коллектив Виктории Сухаревой), Ольга Стопычева (дизайнер), Анастасия Миронюк (стилист), Татьяна Александровна Матвеева (главред АНО «ИРИ»), Андрей Нахимов (партнёр, производитель SKIN COTTON), Анастасия Макарова (вице-президент LR), лейбл Bless Boss Music, резидент Женя Anry DLC (премьера трека «До Дна»), Дима Рэмми (трек «Наркоз» с живыми барабанами), телеканал LIS CHANNEL (награда Екатерине Трофимовой), Надежда Журавлёва (основатель «Мечта бьюти» и MBLAB, премия за франшизу), Вячеслав Пупенков (бизнесмен, агентство WhiteMoscow, исполнитель), Екатерина Есиневская (журналист BIG LIFE, модель STOPYCHEVA), Дмитрий Чураков (ведущий мероприятий), Ярослава Прокофьева (оперная певица, солистка театра оперетты), Александр Песков (пародия на Людмилу Гурченко), Анжелика Агурбаш (хит поколений «Я буду жить для тебя», лауреат «Песни года», участница «Евровидения-2005»), Элена Гамаюн (психолог, руководитель Академии квантовой психологии), компания «Королевская Вода» (артезианская вода), Ирина Калинина (юрист, за служение семейным ценностям), Захид Аль Сирадж (директор Al Siraj Perfumes), Валерий Брюханков (VLRN, артист), Jay Leemo (автор хита «Улетай» с миллиардом прослушиваний), Ольга Оболенская (продюсер, агентство «Компас»), Сюзанна Мартиросян (бутик-отель «ОКНО»), Наталья Архипова (бренд Rubashka Rich), Евгений Лосников (производитель мебели).

Партнёры: бренды «Лошадиная сила» и «Витамир» подготовили подарки, сеть массажных салонов ВАЙ ТАЙ подарила процедуры, международная платформа INSTYLE добавила лоска.

Александр Песков, живая легенда пародии, явил публике образ несравненной Людмилы Гурченко. Его номер под «Московские окна» был настолько филигранен, что зрители на миг забыли о времени — перед ними была сама эпоха, ожившая в голосе и пластике мастера.

Чарим Озроков пронзил зал голосом с «Россией — Родиной моей», Тася Синькова, Anastasia Stone с шоу-балетом подарили пламенный финал. За пультом – Dj Egorov, обладатель хрустальной статуэтки BIG LIFE.

Кульминацией стало раскрытие главной интриги: Ольга Стопычева объявила имя героя летней обложки BIG LIFE 2026 – Стас Михайлов, заслуженный и народный артист РФ, лидер рейтинга Forbes-2011. В честь этого вынесли торт с фейерверками от Максима и Ирины Синицких – 1,5-метровое чудо с логотипом, созданное признанными гениями (15 лет работы с Forbes, президентские награды).