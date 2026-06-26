Рейтинги дочерних структур Freedom Holding повышены агентством S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги «дочерних» компаний, входящих в состав международной инвестиционной и технологической корпорации Freedom Holding Corp. Рейтинги АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Еurope Ltd., Freedom Finance Global PLC и АО «Фридом Банк Казахстан» повышены до «BB-», прогноз «Стабильный». Долгосрочные рейтинги «Фридом Финанс» и «Фридом Банк Казахстан» по национальной шкале Казахстана повышены до уровня «kzA-».

Ранее агентство подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана по национальной шкале на уровне «kzAAA» и «BBB»-с «позитивным» прогнозом. Рейтинг Freedom Holding Corp. остался на уровне «В-», прогноз «Стабильный».

В S&P Global Ratings отметили позитивную динамику в управлении рисками как в самом холдинге, так и в «дочерних» компаниях группы. Это, по мнению агентства, позволит более тщательно отслеживать и контролировать потенциальные риски, включая соблюдение санкций, кибербезопасность, репутационные, регуляторные и криптовалютные риски в рамках растущего бизнеса.

Агентство ожидает, что группа сохранит сильные показатели капитализации в ближайшие 12-24 месяца, несмотря на продолжающиеся инвестиции в телекоммуникационный и лайфстайл-бизнес: «Мы по-прежнему считаем показатели прибыли группы Freedom сильными: отношение средней прибыли от основной деятельности за три года (март 2024 г. – март 2026 г.) к активам, взвешенным с учетом риска, составляет около 2,2%, что является все еще высоким показателем в международном контексте».

В S&P полагают, что развитие финансовых и нефинансовых подразделений не окажет существенного давления на капитализацию Freedom Holding Corp.

В S&P подчеркивают, что Freedom стал одной из ведущих цифровых финтех-экосистем в Казахстане, обращая внимание на мобильное приложение группы SuperApp. Число его активных пользователей в месяц (MAU) в марте 2026 года составило около 2,6 млн человек.

При обновлении рейтингов S&P учитывал годовую отчетность Freedom Holding Corp. за 2026 финансовый год, в котором холдинг показал рекордную выручку $2,19 млрд и рост чистой прибыли в 2 раза до $153,3 млн. Холдинг также значительно нарастил клиентскую базу в ключевых направлениях бизнеса. Так, число пользователей сервисов банка за год удвоилось и достигло 5,03 млн, клиентов брокера — выросло на 26%, до 858 тысяч человек. В страховом и прочих сегментах Freedom обслуживает около 2,2 млн человек. В целом клиентская база цифровой экосистемы холдинга по итогам прошлого года на всех рынках присутствия превысила 14 млн человек.

«Экспорт нашей цифровой экосистемы за пределы домашнего региона, где мы сравнительно за короткий промежуток времени смогли выстроить эффективную бизнес-модель, является ключевым элементом нашей долгосрочной стратегии развития. Мы уже хорошо растем в Европе, мы вплотную приблизились к получению банковской и брокерской лицензий в Турции, активно развиваемся в США и на Ближнем Востоке. В Казахстане мы накопили достаточный опыт, компетенции и ресурсы, чтобы бороться за лидерство на глобальном уровне», — заявил СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

На 1 мая 2026 года число клиентов брокерского бизнеса Freedom в Европе достигло 453 тыс. человек. В начале июня Freedom Holding Corp. объявил о подаче заявки французскому регулятору на получение банковской лицензии, а также о намерении инвестировать €500 млн в развитие своей цифровой экосистемы в этой стране. В расширение деятельности на турецком направлении бизнеса холдинг рассчитывает инвестировать $300 млн. В марте было объявлено о покупке 99,32% акций Turkish Bank. С октября 2025 года в Таджикистане начал работать дочерний цифровой банк Freedom, в ноябре того же года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выдало холдингу разрешение на открытие банка в Грузии.