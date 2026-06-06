31 мая 2026 года в 05:10:07 и 05:12:29 по Гринвичу (UTC) уникальный хеш файла Нины Рассен с описанием направления „Многомерная бионика“ был навсегда записан в блокчейны Bitcoin и Dash.

Художница Нина Рассен совершила уникальный акт, не имеющий прецедентов в мировой истории искусства. Впервые творец зафиксировал название и описание своего нового направления не только на государственном и международном уровне, но и с помощью технологий децентрализованного блокчейна.

Созданное ею направление «Многомерная бионика», которое не существовало в искусстве до 2020 года, теперь навечно вписано в цифровую ткань мира. Этот поступок служит маяком для всех ныне живущих и будущих художников и творцов мира, и прежде всего — для женщин творцов, чьи имена и открытия на протяжении веков систематически замалчивались, присваивали другие или стирались из истории совсем.

Три слоя защиты: от государства до математики

Путь, проделанный Ниной Рассен, создал прецедент абсолютной юридической и цифровой чистоты:

Государственный уровень (Россия): Регистрация в Российском обществе CopyRus (Свидетельство о депонировании авторства № 023‑014838 от 28 апреля 2023 года). Международный уровень: Получение уникального идентификатора автора (ISNI 0000 0005 0388 4080), который служит международным «паспортом» творца. Технологический уровень (мировой прецедент): Фиксация SHA‑256 хеша файла с описанием термина «Многомерная бионика» в двух независимых блокчейн-сетях — Bitcoin и Dash.

Неопровержимые доказательства

SHA‑256 хеш файла:

8ddc0661d279df575e28a1eeffd38052ea4940d127b01048657310a2ef8f5792

Bitcoin

TXID: c461cfa23a3354b8034feb86b998cf8eedc02bb08767f341153e2d95eb42674

Дата и время (UTC): 31 мая 2026, 05:10:07

Блок: 951803 · 12 подтверждений

Dash

TXID: 4d780782a061cecb5b823a9912c317f0973e21f2da49cdeb5efb3f0314c784f5

Дата и время (UTC): 31 мая 2026, 05:12:29

Блок: 2480429 · 42 подтверждения

Официальное подтверждение сервиса Stampd.io:

Вечная мировая нотариальная книга:

https://stampd.io/proof/8ddc0661d279df575e28a1eeffd38052ea4940d127b01048657310a2ef8f5

792-btc/

«The unique hash imprint for your file has been stamped on the blockchain on Sun, 31 May 2026

05:12:29 +0000 GMT».

Чем отличается подход Нины Рассен

Обычно художники используют блокчейн (через NFT или смарт-контракты) для фиксации прав на конкретные картины. Нина Рассен пошла принципиально иным путём:

– Децентрализованный манифест — вместо продажи цифровых копий она применила блокчейны Bitcoin и Dash как нотариальную книгу.

– Фиксация концепта, а не объекта — в блокчейн помещён математический отпечаток (хеш) самого описания направления «Многомерная бионика». Технология стала инструментом защиты теоретического фундамента нового течения.

– Абсолютный приоритет — благодаря свойствам блокчейна (timestamping) изменить дату или подделать запись задним числом невозможно. Это вечное юридическое доказательство того, что на момент 31 мая 2026 года авторство манифеста принадлежало именно Нине Рассен.

Регалии Нины Рассен

Официальные звания и членство в академиях.

Почётный деятель искусств России (2024).

Почётный член-корреспондент Международной академии современных искусств.

(МАСИ)

Профессиональный статус

Основатель направления «Многомерная бионика».

Художник, скульптор, дизайнер, модельер.

Основатель и владелец премиального бренда RASSEN ART (R.A.) и товарного знака.

Ключевые премии

– Лауреат Большой национальной бизнес-премии‑2025 в номинации «Инновация в искусстве».

– Лауреат Национальной бизнес-премии в области технологий и инноваций (2023).

– Золотая медаль международной премии «Stella Virtuoso» (2024) в номинации «Fashion» (категория «Professional»).

– Победитель международного конкурса «Art Excellence Awards» (AEA) (2024) в номинации «Painting» (категория «Professional Artist»).

– Многократный лауреат AEA (15‑й и 16‑й сезоны).

Участие в профессиональной среде

Большой список значимых международных зарубежных арт-салонов.

Трехуровневая защита авторства

Этот поступок важен для каждого Творца в мире. Прошлые века знали бесчисленные случаи, когда работы женщин приписывались мужчинам или оставались безымянными.

Блокчейн не знает пола, национальности или статуса и религии. Он фиксирует только факт: кто, что и когда.

«Я благодарю каждого, кто был рядом со мной на этом пути. Кто видел не только мои работы и мою одежду, но и тот огромный, титанический пласт рутины: конкурсы, выставки, десятки документов по депонированию, получение признания профессиональных сообществ, государственную премию. Кто не отворачивался, когда я уставала, и кто верил, когда я сама переставала верить в меня все эти годы.

Я сделала этот шаг с блокчейном не ради хайпа. Я сделала его, чтобы всё, что мы вместе создали, навсегда осталось в вечности. Чтобы никто за всю историю не смог стереть больше ни одного имени, ни имени каждого, кто стоял за мной», — Нина Рассен.

Отныне любой, любой изобретатель нового жанра может повторить этот путь и навсегда закрепить юридически своё имя в цифровой ткани мира, не позволяя никому предавать забвению имена торцов.